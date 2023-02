Britiske medier: UEFA og franske myndigheter holdes ansvarlig for fjorårets Champions League-kaos

I en lekket rapport står det at UEFA og franske myndigheter må stå til ansvar, det melder blant annet Sky Sports. Liverpool er skuffet over at innholdet i rapporten har kommet ut.

13.02.2023 18:56 Oppdatert 13.02.2023 19:24

Det er snakk om kaoset som oppstod før Champions League-finalen mellom Liverpool og Real Madrid på Stade de France i mai 2022.

Flere britiske medier, deriblant Sky Sports og Metro, melder at UEFA og franske myndigheter holdes ansvarlig. Det kommer frem i en lekket rapport.

Liverpool har kommet med en uttalelse på sin hjemmeside der de sier at de er skuffet over at rapporten ble lekket, og ikke nådde de først.

«Det er enormt skuffende at en rapport av så stor betydning, så viktig for fotballsupporternes liv og fremtidige sikkerhet, skal lekkes ut og publiseres på denne måten», står det i uttalelsen.

En «jury» bestående av politikere, akademikere og advokater ble nedsatt av UEFA selv i fjor sommer for å undersøke de kaotiske scenene.

Sky Sports forklarer at gjennomgangen av behandlingen av Liverpool-fans viser feil som «nesten førte til katastrofe». Det skyldes feil fra europeisk fotballs styrende organ og mangelen på en risikovurdering fra franske myndigheter.

Finalen ble overskygget av problemer for Liverpool-supporterne utenfor stadion. Kaotiske og farlige scener oppstod i folkemengden som et resultat av billett-trøbbel. Et stort antall supportere ble tåregasset eller peppersprayet av politiet.