Fjernet podkast-episode etter «tøffe anklager» mot Kjetil Rekdal

I podkasten «Start En Pod», som blir drevet av tre supportere, blir Kjetil Rekdal beskyldt av en Start-ansatt for å baksnakke egne spillere.

29. sep. 2022 15:36 Sist oppdatert nå nettopp

Nå er podkastepisoden fjernet.

– Jeg fikk tips om podkasten, hørte på den og syntes det kom noen tøffe anklager mot Kjetil. Jeg syntes det var rart at det fikk stå uimotsagt. Jeg prøvde å ta kontakt med de som publiserer den, men der var telefonen slått av. Da tok jeg en telefon til Start, og gjorde dem oppmerksom på at det var en ansatt i klubben som kom med ganske tøffe beskyldninger mot Kjetil, forteller Jørgen Stenseth, kommunikasjonsansvarlig i Rosenborg, Rekdals nåværende arbeidsgiver.

– Vi har aldri krevd at podkasten skulle tas ned, understreker Stenseth.

VG har hørt episoden der Starts materialforvalter Rune Hægeland forteller om Kjetil Rekdals tid i sørlandsklubben, fra sommeren 2018 og til han forlot jobben etter at det ble opprettet personalsak våren 2019.

Ting begynte virkelig å skurre på en treningsleir på Gran Canaria før 2019-sesongen, ifølge Hægeland. I bilen på vei til eller fra trening, blir det hevdet at Rekdal skal ha baksnakket spillere og kommet med personkarakteristikker, med materialforvalteren og Atle Roar Håland (sportslig operativ leder) som tilhørere.

– De første dagene sa jeg ikke noe, men så gikk det én uke og da sa jeg til Kjetil idet vi satte oss i bilen: Etter denne treningen vil jeg ikke høre ett ord om hvor dårlige spillere du har eller hvem som er dårlig. «Ja, ja, det var greit det». Så gikk det fem til ti minutter, og så kom regla om og om igjen, sier han i podkasten.

– Jeg ga beskjed flere ganger. Du kan ikke si sånn om spillerne, du kan ikke behandle dem sånn – og vi er dritt lei av å høre det.

Unotene skal ha fortsatt senere på en treningsleir i Marbella. Rekdal stilte noen ganger helt uforberedt på jobb, ifølge materialforvalteren. Dette sto i sterk kontrast til ambisjonen om å sette poengrekord i Obosligaen, etter nedrykket i 2018.

Hægeland forteller at han gradvis ble mer oppmerksom på Rekdals oppførsel.

– Jeg ble «fed up», sier han.

Etter generalprøven mot Strømsgodset i mars 2019, fikk enkelte i støtteapparatet nok av Rekdals oppførsel – og det ble forfattet et brev til ledelsen med konkrete episoder og utsagn, ifølge materialforvalteren.

– I møtet mitt med Start ble alle konstruerte påstander avvist. Bortsett fra det har jeg ingen kommentar, melder Kjetil Rekdal og viser til drøftelsesmøtet med Start i Kristiansand i april 2019.

DRØFTING: Kjetil Rekdal og hans advokat Erik Flågan ankommer til drøftingsmøtet med Start i Kristiansand i 2019.

– For meg er det viktig å si at jeg har jobbet tett med Kjetil i ni måneder, og jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsene av ham, sier Stenseth i Rosenborg, der Rekdal nå er trener.

Etter at Start opprettet personalsak mot Rekdal, ledet treneren laget mot klubbens vilje i serieåpning – før partene noen dager senere ble enige om å avslutte samarbeidet.

Materialforvalter Rune Hægeland ønsker ikke å kommentere saken overfor VG, men opplyser at han ikke har bedt om at episoden fjernes.

«På oppfordring fra Start-direktør Terje Marcussen har vi valgt å fjerne episode 37 av Start En Pod. Forklaring kommer i neste episode», heter det på podkastens Twitter-konto.

Tom André Iversen, en av programlederne bak podkasten, presiserer at de på eget initiativ og i samråd med involverte har valgt å fjerne episoden.

– Jeg fikk en tilbakemelding på denne podkasten før jeg fikk det fra Rosenborg. Etter å ha hørt den, ga jeg beskjed til vår mann som var med i «Start En Pod» at den måtte fjernes. Vi ønsker et godt forhold til alle klubber i Norge. Denne måten å kommunisere på, er ikke greit, uten at jeg tar stilling til hva som skjedde i Start den gangen. Jeg ønsker at vi skal være ferdig med den saken, sier Start-direktør Terje Marcussen til VG.

– Nå vil jo hele Norges befolkning høre den fordi den er fjernet. Sånn er markedskreftene. Men jeg synes den var upassende, legger han til.