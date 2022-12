Den siste «van Gaalskapen»: Sex-prat, FIFA-bullshit og Brasil-stikk

DOHA (VG) Hva er det Louis van Gaal (71) vil fortelle der han henger uanfektet ved gjerdet akkurat der fotografene og journalistene har fått sin tildelte plass?

– Vi stilte oss det samme spørsmålet. Dette var ikke normalt, sier Jeroen Stekelenburg, kjent nederlandsk sportsreporter, som aldri har sett 71-åringen så avslappet blant nyhetsreportere.

– Tror du han vil fortelle noe?

– Trolig, for han har en plan med alt han gjør, men jeg forstår ikke hva.

Stekelenburg jobber for VM-rettighetshaveren NOS, og har akkurat gjort et eksklusivt intervju med treneren før kvartfinalen mot Argentina.

– Messi er virkelig deres farligste spiller, men når de mister ballen bidrar han ikke mye. Det gir oss muligheter, mener van Gaal.

Og dersom Brasil blir finalemotstander?

– Jeg leste at de er glitrende, men det er bare et kontringslag, melder VMs eldste trener.

Den tidligere Ajax-, Barcelona-, Bayern München- og Manchester United-treneren hadde pensjonert seg, men var i fjor «den eneste kandidaten» til Nederland-jobben, ifølge seg selv.

I sin tredje Oranje-periode er fotball-VM «den største gaven han har fått». Mesterskapet kommer etter at han har kjempet mot aggressiv prostatakreft.

For mange er det van Gaal selv som er gaven. Han har gitt oss varme, morsomme, kinky og bisarre VM-øyeblikk.

Han har klemt en reporter fra Senegal, kysset egen spiller – og beskrevet FIFAs utviklingstanke i Qatar som «bullshit».

Van Gaal har også servert en intim kommentar til kona på treningsfeltet.

– Du kan komme til hotellet. Bare til rommet mitt. For å få deg noe, sier van Gaal, etterfulgt av et glis og et blikk som viser at han er fullstendig klar over at han har fullt av reportere og kamera rundt seg.

Rak som et spett i ryggen går han helt rolig rundt på gresset. Han stopper, står lenge med armene på ryggen eller magen – uten å foretrekke en mine mens han ser på Virgil van Dijk & co.

Så går han rolig videre og hviler hendene på gjerdet som er satt som sperre for pressen.

Slik står han lenge med det samme alvorlige uttrykket. Han sier ikke noe. Og ingen sier noe til ham.

Forholdet til pressen skal være av hat-elsk-karakter.

Siden van Gaal var «den eneste» som kunne ta over Nederland, har han spilt 19 kamper uten tap. Likevel er ikke van Gaals Nederland attraktive, heller ikke i VM. Det er mye kritikk.

– Dere har fått erfare det i Norge. Kampen i Oslo var et eksempel på det vi har sett i hele denne van Gaal-perioden. De spiller ikke bra, men taper aldri, forteller NOS-reporteren.

Oppvokst i nabolaget til storklubben Ajax i Amsterdam, syklet han som tenåring til treningsfeltet for å se Rinus Michels trene Ajax-laget som ble europeiske mestere.

Selv ble han aldri en veldig stor spiller. Myten forteller at en tilskuer skal ha kommentert at van Gaal løp som om han hadde svelget en paraply. Det var som trener han skulle gjøre seg bemerket.

– Som fotballtrener handler det om to ting: Lederegenskaper og innsikt i spillet. Jeg kan ikke si at jeg ikke har det, har han uttalt.

Jeroen Kapteijns er en rutinert reporter i De Telegraaf.

– Van Gaal startet med veldig offensive ideer i 1995. Det var alltid tre angripere, 4–3–3 og den nederlandske skolen. Nå kjører han et helt annet system. Han sier «jeg har vært gjennom en evolusjon som trener, og for meg er det å vinne viktigst», forteller Kapteijns.

I starten holdt van Gaal kreftdiagnosen hemmelig. I dokumentaren «Louis» sier kona: «Han hadde et kateter på magen og en pose for urin hengende på benet. Spillerne visste ingenting».

Han snek seg ut fra samling for få cellegiftbehandling.

– Han fortalte om kreften etter at han var kurert. Det var et sjokk, sier De Telegraaf-journalisten.

Respekten for 71-åringen har bare blitt større med åpenheten.

Da midtbanespiller Steven Berghuis fikk høre om sykdommen, sendte han ifølge Financial Times en melding til sjefen. Van Gaal svarte: «Takk. Jeg håper du er klar til å bli verdensmester».

– Alle regner med at dette er hans siste jobb, men han tviler på det selv, for når de blir verdensmestere, så kommer det mange tilbud – slik er fotballverden, sier Jeroen Kapteijns.

Han plasserer Louis van Gaal som en av de største, og nevner både legendariske Rinus Michels og Guus Hiddink. Han har ligamesterskap i Nederland, Spania og Tyskland, samt CL-tittel med Ajax og VM-bronse i 2014 med Oranje.

– Han mener at denne gruppen har større kvalitet totalt enn 2014-laget, selv om de hadde noen spesielle spillere som Robin van Persie og Wesley Snejider, sier De Telegraaf-journalisten.

TV-reporteren Jeroen Stekelenburg er sikker på at Nederland kunne trengt «en van Persie».

– Nederland blir ikke verdensmester nettopp av den grunn. Vi har ikke en virkelig stor stjerne som kan avgjøre kamper ut av ingenting. Memphis Depay kan gjøre det, men ikke på øverste nivå – som Haaland, Mbappé, Messi og Neymar, sier Stekelenburg