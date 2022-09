Landslaget får Haaland-hjelper gratis – NFF-grepet er uønsket i England

LILLESTRØM/ULLEVAAL (VG) Her er Manchester Citys Mario Pafundi i sving rundt Erling Braut Haaland (22) på landslagstrening før Slovenia-kampen. Hans ekstra sett med hender skal ikke koste Norges Fotballforbund en eneste krone.

I RØD DRAKT: Mario Pafundi og Erling Braut Haaland på landslagets trening i Lillestrøm denne uken.

Ifølge VGs opplysninger har Norges Fotballforbund tilgang på Pafundi, som omtales som sportsterapeut på Manchester Citys hjemmeside, nærmest kostnadsfritt, og det bekrefter langt på vei landslagssjef Ståle Solbakken.

– Jeg kan si at jeg vet at vi kommer veldig godt ut av det, melder Solbakken.

– Det sier kanskje noe om i hvilken grad dette er Manchester Citys ønske?

– Jeg vil si at det er Erling og Manchester Citys ønske. Og så falt det seg sånn at da den henvendelsen kom, var vi også på leting, sier Solbakken og avslører at Pafundi-muligheten åpner opp for at landslaget har penger til overs til enda en person i støtteapparatet. Fra før er landslagslegene ivaretatt av manuellterapeut Leif Arne Lystad og fysioterapeut Thomas Ødegaard.

– Nå kan vi få inn en fjerde, for da har vi igjen (penger) i budsjettet. Men han gjør en god jobb, Pafundi, påpeker Norges landslagssjef foran Nations League-møtene borte mot Slovenia (lørdag) og hjemme mot Serbia (tirsdag).

Fakta Hva gjør en sportsterapeut? En sportsterapeuts jobb ligner mye på hva en fysioterapeut gjør, men en fysioterapeut har normalt sett mer generelle ferdigheter og kunnskap enn en sportsterapeut. En sportsterapeut er i langt større grad spesialisert innen idrett, med spesialisert kunnskap om idrettskader og forebygging av dem. Videre jobber en fysioterapeut med å få pasienten tilbake slik at de har et velfungerende liv i det daglige, mens en sportsterapeut har fokus på å få en pasient tilbake på maksimalt nivå innenfor idretten. Sportsterapeuten jobber aktivt med skadeforebygging, og videre evaluering, behandling og rehabilitering av eventuelle skader. Kilde: Foreningen for sportsterapeuter Vis mer

Dermed slipper ikke Manchester City grepet på en av fotballverdens mest verdifulle kropper, selv under landslagspausen. Det er grunn til å tro at Pafundi har hatt en sentral rolle under Haalands suksessrike sesongstart i City, der han har startet samtlige ti kamper og scoret 14 ganger.

Det er heller ikke første gang at Premier League-mesteren stiller støtteapparatet tilgjengelig for klubbens landslagsspillere, men det betegnes som en sjeldenhet også i England.

– Flere av de absolutt største klubbene involverer seg gjerne med andre nasjoners forbund og fikser detaljer som privatfly for å få spillerne hjem raskest mulig. Men det er uvanlig at dette skjer, sier fotballjournalist Daniel Taylor i sportsmagasinet The Athletic.

Dessuten hadde NFFs og Manchester Citys «Haaland-grep» neppe gått hjem i England. Etter det VG får opplyst, ønsker det engelske fotballforbundet (FA) i utgangspunktet å unngå lignende dobbeltroller rundt det engelske landslaget, noe som blant annet førte til at Gareth Southgate-assistent Steve Holland måtte velge bort assistentjobben han hadde i Chelsea for å bli heltidsansatt under Southgate.

I en periode bekledte han begge jobbene, og Tottenham mente det kunne gi Chelsea innsikt i blant annet helsesituasjonen til landslagsspillerne. Også i støttefunksjonene, som i eksempelvis medisinsk apparat og analyse, ønsker FA heller ikke folk med klubbtilhørighet ved siden av.

– Det var klaging fra managere som Mourinho om at det var urettferdig og at denne personen – som i dette tilfellet vil være Haalands behandler – vil få kjennskap til andre klubbers hemmeligheter, påpeker Taylor, som har fulgt Premier League-sirkusets største stjerner og klubber som Manchester United og Manchester City i en årrekke.

Norges landslagstrener Ståle Solbakken sier at han ikke vet hvor normalt det er å benytte seg av muligheten Norges Fotballforbund har gjort. Danmarks tidligere landslagssjef Åge Hareide har aldri vært borti noe lignende.

– Det har jeg ingen erfaringer med, sier den nyansatte Malmö-treneren og svarer «nei» på direkte spørsmål om stjernen Christian Eriksen noensinne fikk med seg en i støtteapparatet fra en av hans klubber.

Men under Zlatan Ibrahimovic’ tid i Sverige kunne det skje, opplyser tidligere den tidligere forbundstoppen Lars Richt i Sverige.

– Det er ikke helt uvanlig. Det er for spillernes skyld, at de kjenner seg trygge på den som tar hånd om spilleren. Så det har hendt, uten at man behøver å nevne masse navn, sier Richt til VG.

Han hadde tittelen landslagssjef i Sverige helt fra 1998 til 2018, som tilsvarer en slags toppfotballsjef-stilling i Norges Fotballforbund.

– Var det Zlatan Ibrahimovic dette gjaldt?

– Det skjedde med mer enn én spiller. Minst to, kanskje tre. Jeg kan si det var de største navnene, sier RIcht, som var i administratorposisjonen i alle Zlatan Ibrahimovic’ sesonger på landslaget, med unntak av de fem kampene etter stjernens comeback i 2021.

– Var det som regel etter ønske fra spilleren selv?

– Ja, jeg tror det kom fra spilleren selv. Nå er det mange år siden og jeg er blitt gammel. Da jeg leste at han (Haaland) skulle ha en fysio, reagerte jeg positivt. Det er bra at man åpner opp for denne personen og utvikler teamet som er i landslaget, mener Richt.

FULGTE ZLATAN: Lars Richt (til venstre) sammen med Sverige-stjernen Zlatan Ibrahimovic på trening i 2013.

Da Solbakken avslørte nyheten ved samlingens start, presiserte han at Pafundi ikke kun var der for Haaland, men for hele spillertroppen:

– Vi har lett etter en mann til og er såpass offensive at vi tror vi kommer til EM. Da skal vi iallfall ha inn en til. Vi har hatt store tropper, og de guttene (de nåværende fysioterapeutene) har jobbet veldig mye. Ola (Sand) er lege, han går og kontrollerer, de to andre sliter godt, sier Solbakken.

På spørsmål på om det kan bli interessekonflikt rundt belastningen av Haaland ved å ha en Manchester City-representant i støtteapparatet på denne samlingen, er Solbakken avvisende:

– Nei, nei, overhodet ikke. Han er underlagt Ola. Ola er sjefen. Vi behandler ikke Erling forskjellig fra andre spillere. Hvis vi føler at spillerne ikke er hundre prosent og det er fare for noe, så spiller de ikke. Der skiller ikke Erling seg fra Jørgen Strand Larsen.

Mario Pafundi kom til Manchester City bare noen få måneder etter at nåværende manager Pep Guardiola overtok styringen i klubben.