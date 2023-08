Sendte Haaland og co. til massasje og i bassenget: – Vi kunne ikke trene

MANCHESTER (VG) Det ble leggetid klokken fire om natten og ingen alkohol for City-stjernene etter seier i supercupfinalen onsdag. De to dagene før møtet med det Pep Guardiola kaller et helt «ekstraordinært» lag kunne de heller ikke trene ordentlig.

FRA SUPERCUP TIL PREMIER LEAGUE: Pep Guardiola og Erling Braut Haaland med Supercup-trofeet i Hellas onsdag denne uken. Lørdag kveld venter nok et tøft Premier League-oppgjør. Vis mer

Publisert: 18.08.2023 23:30

Oppladningen til kampen mot tittelkandidat Newcastle lørdag kveld har ifølge City-manageren vært alt annet enn optimal etter onsdagens supercuptriumf mot Sevilla i Hellas.

– Folk gikk og la seg klokken fire om natten. Vi spilte klokken 10 om kvelden. Det var 30-40 grader i Hellas. Vi kom tilbake hit (Manchester) sent. Og lørdag er det en viktig kamp. Vi kunne ikke trene i dag. Alle var i bassenget eller på massasjebordet. Ingen kunne gjøre noe. Vi har ikke tid, sier Guardiola.

DUKET FOR TOPPOPPGJØR: Når lagene til Newcastle-manager Eddie Howe og Manchester Citys Pep Guardiola møtes på Etihad stadium lørdag kveld. Vis mer

City-stjernene overnattet i Athen etter kampen og Guardiola gjorde det klart at «det ikke ble en dråpe alkohol».

Torsdag ble det en dag med massasje og bassengaktivitet i Hellas før de returnerte hjem igjen på ettermiddagen.

Fredag gjentok laget gjentok restitusjonsprogrammet i basseng og på bordet hos fysioterapeutene.

Den korte tiden mellom to så viktige kamper, fikk City-manageren til å reagere allerede onsdag:

– Vi må restituere så fort som mulig, så (en beskjed) fra Hellas: Tusen takk Premier League for at dere lar oss spille på en lørdag og ikke søndag eller mandag. Tusen takk, sa han sarkastisk.

På pressekonferansen fredag hadde Guardiola tonet ned sarkasmen og uttalte at de hadde satt pris på en dag til med forberedelser før Newcastle-kampen.

Derfor kom han også med en beskjed til supporterne:

– Jeg vil se supporterne lage masse støy og være med oss. Vi trenger dem mer enn noen gang.

Han roste lørdagens motstander, kalte dem «ekstraordinære» og mente klubben har gjort en «fantastisk jobb» med å reise den gamle kjempen igjen.

For Newcastle har tatt steget til å bli en tittelutfordrer i Premier League, samtidig som Guardiola stadig messer om at Haaland & co. ennå ikke er på sitt beste.

Litt av Guardiolas usikkerhet og bekymring i disse dager handler om at troppen allerede er i ferd med å bli skrantende etter tre tellende kamper.

UTE LENGE: City-stjernen Kevin De Bruyne går skadet av banen i ligaåpningen mot Burnley. Skaden skulle vise seg å være av det alvorlige slaget. Vis mer

Stopperbauta John Stones er ute, det samme er Bernardo Silva, trolig Rúben Dias også. Men det største tapet er at midtbanemaestro Kevin De Bruyne er skadet, skal gjennom operasjon og er ute i fire måneder.

Derfor ble City-manageren pepret med spørsmål om han skal gjøre noe for å erstatte ham, enten internt i laget, eller på overgangsmarkedet.

Et overgangsmarked der enkelte konkurrenter har brukt store penger. Som Chelsea, noe han også ble spurt om.

– For Chelsea er det lettere enn for oss. Det er helt sikkert. Jeg kunne ikke sittet her da. Hvis vi hadde brukt det Chelsea har gjort i to overgangsvinduer… Dere hadde drept meg, sier Guardiola og slo fast at «det er helt sikkert», mens journalistene flirte.

Ifølge VGs oversikt kjøpte Chelsea spillere for 6,6 milliarder kroner fra sommeren 2022 til overgangsvinduet stengte januar 2023.

I dette vinduet har klubben signert blant annet Moisés Caicedo for rekordsummen som angivelig lyder på 115 millioner euro, eller cirka 1,5 milliarder kroner.

– Vi hadde vært under så kraftig kritikk som dere ikke kan forestille dere, sier Guardiola og antyder at det er etablert en slags sannhet om City og ham selv for å være en rik klubb som har brukt mye penger for den suksessen de har i dag.

– Vi kommer ikke til å være desperate og gjøre noe vi ikke har tro på bare for å få inn en spiller til. Det er mange klubber nå, som har 36, 37 spillere i stallen, som må kvitte seg med folk. Vi har ikke det problemet, heldigvis, sier Guardiola.

PS: Kampen mellom Manchester City og Newcastle starter klokken 21:00 lørdag kveld og kan ses på V Sport PL eller Viaplay.

