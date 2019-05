Bodøværingen måtte gå av banen etter 27 minutter i kamper mot Odd den 12. mai. To-tre måneder ute av spill, var beskjeden han først fikk da bildene var sjekket.

– Jeg tenkte «det går ikke an», for da hadde jeg allerede sprunget i 20 kilometer i timen på mølla. Derfor var jeg ganske sikker på at det lå ikke noe i det. Det kunne jo også vært gamle ting som har dukket opp på bildet. Jeg var ikke noe særlig stresset over det, sier Berntsen.