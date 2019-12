Tidligere Fløya-spiller går i strupen på klubbens styre: Sportssjefens svar er nådeløst

Den siste uken har det vært fullstendig kaos i fotballklubben Fløya med en mislykket pengeinnsamling for B-lagets eksistens, kontroversielle og overraskende trenerutskiftninger på A-laget og en sjokkert spillergruppe, som føler seg forbigått av klubbens styre.

Dette ledet til et oppvaskmøte mellom spillerne og sportslig leder Bård Bergvoll onsdag kveld, som mildt sagt var et møte med høy temperatur. Spillerne uttalte til iTromsø i etterkant av møtet at de vurderer å gi seg i klubben på grunn av det som ha skjedd.