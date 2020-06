AKER STADION: Seriestarten nærmer seg med stormskritt, og mandag formiddag gjorde Molde-spillerne sine siste forberedelser foran møtet med AaFK tirsdag kveld. Her valgte Erling Moe å gjøre et sjeldent drastisk grep. Aker stadion er for øyeblikket koronastengt, men åpen for presse etter avtale. I dag slapp ingen inn.

Moe forklarer avgjørelsen på denne måten: