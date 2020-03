Bohinen krever mer av ungguttene: – Forventer at de engasjerer seg mer

Etter treningen i går samlet Lars Bohinen sammen ungguttene Isak Määttä, Vetle Fiskerstrand, Kristoffer Ødven, Tobias Sagli og nykommeren Parfait Bizoza for en liten prat. Der fikk de fem spillerne beskjed om hva AaFK-treneren forventer framover.

– Det har rett og slett vært for lite innlevelse og entusiasme i treningene. De er for stille og beskjeden, de bare driver med strømmen og tør ikke å skille seg ut. Jeg ønsker at de skal ta mer initiativ og utfordre dem litt, men det er ikke noe som er unikt for dem. Dette er litt den generasjonen de kommer fra, som er litt slik, sier Bohinen til Sunnmørsposten.