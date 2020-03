Stjernen stjal showet - blytung kveld for Tripic

Göztepe - Istanbul Basaksehir 0–3

Tidligere Viking-spiller Zlatko Tripic og Göztepe fikk det svært tungt på hjemmebane i den tyrkiske toppdivisjonen.

Lyngdølen startet kampen mot Istanbul Basaksehir på benken. Men allerede etter 30 minutter måtte han i aksjon. Den tidligere Viking-kapteinen erstattet lagkamerat Serdar Gürler etter at sistnevnte pådro seg en skade.

Men etter innhoppet til Tripic raknet det for Göztepe. Det tok kun ti minutter før hjemmelaget slapp inn sitt første mål for kvelden.

STR / AP

Demba Ba-show

Høyreving Edin Visca assisterte Demba Ba, som satte inn 1–0 for gjestene.

Og det stoppet ikke der. Utover i den andre omgangen fortsatte den tidligere Chelsea- og Newcastle-spilleren å vise seg frem.

Like før timen var spilt på İzmir Atatürk Stadium serverte Ba lagkompis Enzo Crivelli, som la på til 2–0 for gjestene.

På tross av at Istanbul Basaksehirs midtstopper Alexandru Epureanu ble utvist syv minutter før full tid, klarte ikke Tripic og Göztepe å score.

På overtid la bortelaget på til 3–0 da Demba Ba igjen sto for en målgivende pasning, denne gang til Irfan Kahveci.

Tripics tredje seriekamp

Dette var Tripic’ tredje kamp i tyrkisk SüperLig. I alle seriekampene har sørlendingen kommet inn fra benken.

I slutten av januar scoret Tripic sitt første mål for klubben, i kampen mot Alanyaspor.

Göztepe ligger på 8.-plass i SüperLig, og står med 34 poeng etter 24 kamper i den øverste divisjonen i Tyrkia.

Fredrik Gulbrandsen spiller for Istanbul Basaksehir, men var ikke med i troppen i lørdagens kamp. Gulbrandsen har blant annet spilt for Lillestrøm og Molde i Eliteserien, og står oppført med tre kamper for Norges a-lag.