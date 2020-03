Koronakrisen gjør at det meste av sport verden over er satt på pause. I Hviterussland har de derimot landet på en helt annen beslutning.

Der går de mot strømmen, og startet opp toppdivisjonen i fotball som planlagt.

– Dette er ingen alvorlig situasjon, sier fotballpresident Vladimir Bazanov.

VASILY FEDOSENKO /Reuters

– Hvorfor skulle ikke vi spille?

Torsdag stanset Tyrkia sin fotballserie som et tiltak i kampen mot koronaviruset, og tidligere denne uken gjorde Russland det samme. Det betyr at så å si all europeisk fotball nå er satt på vent.

I Hviterussland ruller imidlertid ballen. Torsdag var det serieåpning. Der slo Energetik-BGU fra Minsk storlaget BATE Borisov 3-1 på hjemmebane. Avspark ble tatt klokken 17.00 lokal tid, nøyaktig som planlagt.

– Hvorfor skulle ikke vi spille? spurte den hviterussiske fotballpresidenten Vladimir Bazanov i forbindelse med åpningskampen ifølge det svenske nyhetsbyrået TT.

– Har vi unntakstilstand i landet vårt? Dette er ingen alvorlig situasjon. Derfor besluttet vi å starte ligaen som planlagt, fortsatte han.

Det hviterussiske fotbalforbundet (ABFF) skriver på sine nettsider at de etter en videokonferanse med Det europeiske fotballforbundet (Uefa) om spredningen av koronaviruset, bestemte at den hviterussiske toppdivisjonen skulle spilles i henhold til det planlagte oppsettet.

– Samtidig vil ABFF fortsette å overvåke situasjonen nøye, og vil ta passende forholdsregler om nødvendig, står det videre.

Åpne tribuner

I Hviterussland er heller ikke tribunene stengte.

– Selvsagt er det mange kamper i Europa som er spilt bak stengte dører. Men det samles så mange supportere på utsiden av arenaen at det ikke er fornuftig å gjøre det, sier Bazanov.

Det hviterussiske fotballforbundet (ABFF) opplyser på sine nettsider at beslutningen om å spille fotball som vanlig kommer som følge av at kun 51 smittetilfeller av korona er påvist i landet så langt.

Det skal spilles kamper både fredag, lørdag og søndag.