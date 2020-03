Eliteserieklubbene avholdt møte om den alvorlige situasjonen: – Er i en krisesituasjon

Saken oppdateres.

Klubbene ble enige om at permitteringer for spillere og trenere diskuteres med spillerforeningen (Niso) og trenerforeningen før det iverksettes, heter det i en pressemelding sendt mandag formiddag.

I pressemeldingen heter det videre at Eliteserien og OBOS-ligaen er utsatt til første helg i mai, og at det forutsettes fortsatt at begge seriene gjennomføres som normalt.

– Vi er veldig fornøyde med krisepakken som regjeringen la frem, og delen som går på permitteringer der. Det er også godt å kjenne at klubbene er bevisste på sitt samfunnsansvar. Det er ingen som maser på å trene. Alle forstår alvoret i denne situasjonen, sier Leif Øverland i Norsk Toppfotball.

– Er i en krisesituasjon

Klubbene er enige om at forbudet knyttet til organisert trening settes til 31. mars.

– Norge er i en krisesituasjon og idretten må gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å unngå smitte, heter det fra NTF.

NTF skriver at Toppfotballen er en viktig samfunnsaktør og at de er sitt ansvar bevisst. De skriver at hensynet til liv og helse er altoverskyggende.

– Flere klubber har nevnt en fare for konkurs. Hvordan er det generelt?

– De klubbene som balanserte på en knivsegg fra før, har det knalltøft nå. Det er mitt inntrykk. Jeg er naturligvis glad for at de ble med på et felles initiativ overfor trener- og spillerforeningen før vi trykker på knappen. Det betyr ikke at de ikke iverksetter permitteringer på øvrig stab. Det er noen som har en sterk kasse, mens andre sliter, sier Øverland.

Abid Raja: – Tar situasjonen på alvor

Kulturminister Abid Raja ser svært alvorlig på situasjonen som mange eliteserieklubber nå befinner seg i.

– Vi har mottatt innspill fra Norges idrettsforbund og en rekke andre organisasjoner. Regjeringen tar de utfordringene koronatiltakene har for kultur, frivillighet og idrett på alvor, og vurderer nå ytterligere tiltak som kan avhjelpe situasjonen, sier han.

I helgen kunngjorde Raja at alle frivillige organisasjoner under alle departement vil beholde statlige tilskudd de allerede har mottatt eller det er vedtatt at de skal motta.

– Samtidig vil vi fortsette å jobbe hardt fremover for å finne flere tiltak som er målrettede for kultursektoren, forteller ministeren.

