MARBELLA: Under kampen mot FC Honka tirsdag satt representanter for blant andre Brøndby, Molde og Stabæk for å følge 18-åringen. Vikings trenere med Bjarne Berntsen i spiss var også på plass.

Det blir neppe færre når de lyseblå spiller på anlegget Dama de Noche mot divisjonskollega Åsane. Kostadinov syns det er helt greit.