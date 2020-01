For tre uker siden fikk Fløya-lederen beskjed om at han ikke skulle være med i trenerjakten. Nå tar han seg av trenersamtalene.

Kaoset i Fløya fortsetter med uforminsket styrke, over en måned etter at det ble klart at trenerduoen Stein Berg-Johansen og Roger Lange ikke fikk nye tilbud om å fortsette som trenere for herrelaget, og snaue to måneder etter at herrelagets B-lag ble trukket fra 3.-divisjon.

Det har kommet frem en rekke betente saker mellom Fløya-styret og spillerne på herrelaget den siste tiden, der spillerne føler seg ført bak lyset av sportssjef Bård Bergvoll. 1. nyttårsdag sendte spillerne inn et brev til styret, som la en knusende dom over Bergvoll og ba han trekke seg som sportssjef.