Tidligere denne uka ble Sogndal og Hødd enige om en overgang for Daniel Eid, og fredag ble det klart at 21-åringen blir Sogndal-spiller de kommende sesongene.

– Jeg har fått et veldig godt inntrykk av klubben, og jeg følte meg veldig ønsket. Alt ligger til rette for at jeg kan utvikle meg videre her. Det er et fint steg å gå fra 2.- til 1.-divisjon, sier Eid til Sunnmørsposten.