Mange fotballspillere er blitt permitterte i løpet av koronakrisen, men Brann har gått en annen vei. Klubben har i stedet fått spillere og ledere med på et 20 prosents lønnskutt, og denne uken tar avdeling sport i Brann ut ferie for å gjøre unna noe av den mens de venter på å få komme i gang med fotballen.

Brann-spillerne møtes for tiden litt på trening og ukentlig på nett. Trener Lars Arne Nilsen sier han merker på stemningen at det var et lurt grep å ikke permittere.