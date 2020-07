Berge-jubel på overtid – ga hjelp til Solskjær

Sander Berge og Sheffield United holdt liv i drømmen om europacupspill med 1-0-seier over Wolverhampton på overtid onsdag.

Sander Berge og Sheffield United sikret tre viktige poeng mot Wolves onsdag kveld. Rui Vieira/Pool via AP 7 NTB scanpix

NTB

8. juli 2020 21:12 Sist oppdatert nå nettopp

Sheffield United - Wolverhampton 1–0

Avgjørelsen falt tre minutter på overtid da John Egan stanget inn kampens eneste scoring på et hjørnespark. Tidligere i omgangen fikk lagkamerat Billy Sharp et mål annullert for offside, mens Wolverhamptons Rúben Neves var centimeter unna å sende Wolves i føringen da han dundret et frispark i tverrliggeren i første omgang.

1-0-seieren gjør at Sheffield United ligger på 7.-plass med 52 poeng, noe som innebærer en plass i europaligaens gruppespill kommende sesong.

Seieren er også gode nyheter for Ole Gunnar Solskjær. Manchester United ligger nå tre poeng foran Wolverhampton, med én kamp mindre spilt.

De røde djevlene ligger for øyeblikket på femteplass, med fire poeng opp til Leicester som innehar den viktige fjerdeplassen som gir Champions League-spill neste sesong.

John Egan stanget inn kampens eneste mål på overtid. Laurence Griffiths / AP / NTB scanpix

Frisparksuser

Wolves tok turen til Bramall Lane vel vitende om at de måtte vinne for å holde Sheffield-laget på trygg avstand. Med sine 49 poeng kunne Sander Berge og hans lagkamerater passere Arsenal ved seier og krype opp i ryggen på de oransje ulvene.

Den første omgangen bar preg av at begge lagene prioriterte defensiv trygghet. Ingen av lagene syntes å være villige til å ta de største sjansene fremover i banen.

Det var Sheffield som fikk kampens første mulighet. Jack O'Connell svingte inn et innlegg fra venstre, og Oliver McBurnie fikk hodet på ballen, men headingen gikk rett på Rui Patrício i Wolves-buret.

Frisparkspesialisten Rúben Neves var nære på å sende Wolves i ledelsen med et utsøkt frispark etter halvtimen, men ballen traff tverrliggeren.

Les også Manchester City herjet med Newcastle – De Bruyne nærmer seg rekord

Offsidescoring

Wolverhampton tok mer og mer styring mot slutten av omgangen, men det sto stadig 0-0 da lagene gikk til pause.

Andre omgang startet med et betraktelig mye høyere tempo. Sheffield Uniteds Billy Sharp trodde han sendte vertene i føringen da han satte ballen i nettmaskene åtte minutter ut i andre omgang, men scoringen ble korrekt annullert som følge av offside.

Samme mann var frempå igjen noen minutter senere, men var noen små centimeter unna å skli inn ledelsen på Enda Stevens knallharde innlegg. Kampen var langt ut i overtid da Egan sikret seieren for hjemmelaget på en corner.

Sander Berge spilte hele kampen for vertene, men utmerket seg ikke i stillingskrigen som utspilte seg på gressmatten.

Les også Sørloth og Trabzonspor tapte viktige poeng i gullkampen

Chelsea i neste runde

Sheffield United startet svakt etter gjenåpningen av Premier League, men fikk sin første seier da de vant over Tottenham for to runder siden. Sist runde fikk de med seg ett poeng mot Burnley.

Wolves ankom Sheffield med tre seiere på de fire første kampene. Tapet kom mot Arsenal forrige runde.

Ulvenes neste oppgjør er hjemmekampen mot Everton førstkommende søndag, mens Berge og Sheffield møter Chelsea til ny hjemmekamp lørdag kveld.

K S U T MÅL P 1 Liverpool 33 29 2 2 72 - 25 89 2 Manchester C. 34 22 3 9 86 - 34 69 3 Chelsea 34 18 6 10 63 - 46 60 4 Leicester 34 17 8 9 64 - 32 59 5 Manchester U. 33 15 10 8 56 - 33 55 6 Wolverhampton 34 13 13 8 45 - 37 52 7 Sheffield U. 34 13 12 9 35 - 33 51 8 Arsenal 34 12 14 8 50 - 42 50 9 Burnley 34 14 7 13 38 - 46 49 10 Tottenham 33 13 9 11 52 - 44 48 11 Everton 33 12 8 13 40 - 48 44 12 Southampton 33 13 4 16 42 - 55 43 13 Newcastle 34 11 10 13 35 - 50 43 14 Crystal Palace 34 11 9 14 30 - 43 42 15 Brighton 33 8 12 13 35 - 44 36 16 West Ham 34 8 7 19 40 - 59 31 17 Watford 34 7 10 17 31 - 53 31 18 Aston Villa 33 7 6 20 36 - 62 27 19 Bournemouth 33 7 6 20 32 - 59 27 29 Norwich 34 5 6 23 26 - 63 21