Vålerenga har 1,4 millioner kroner i ubetalte treningsavgifter etter koronakrisen. Nå starter klubben kronerulling.

Vålerenga Fotball får vanligvis inn 95 prosent av treningsavgiftene. I år er dette redusert til 60 prosent. Foreldre har ikke lenger råd til å sende ungene til fotballen.

Færre unge å se på treningene om dagen. Noen familier har ikke råd til å sende barna sine til fotballen. Derfor håper Tore Krogstad og Karin Yrvin at en kronerulling skal kunne hjelpe dem som trenger økonomisk støtte. Ketil Blom Haugstulen

22. juni 2020 10:24 Sist oppdatert nå nettopp

En gjeng unge fotballspillere dribler og skyter i mål på en av de mange banene bak Intility stadion på Valle Hovin. Det er varmt, men det er neppe årsaken til at flere unge spillere ikke har møtt opp på treningene den siste tiden.

Mange foreldre sliter på grunn av arbeidsledighet og permitteringer. Derfor har Vålerenga Fotball pr. dags dato 1,4 millioner utestående i treningsavgifter. Fondet på 300.000 kroner, som skulle hjelpe familier som ikke makter å betale, strekker ikke til.

Hvor mye det koster for barn å spille i Vålerenga, varierer. Her kan du se en oversikt.

– Vi får mange tilbakemeldinger om det er en forverret økonomisk situasjon som fører til at barna holdes tilbake, sier styreleder Karin Yrvin.

– Kan årsaken til frafallet skyldes at tilbudet har vært dårligere fordi fotballen, som annen aktivitet, ble stengt ned og deretter kjedeligere fordi ungene ikke har kunnet spille på ordentlig?

– Det er nok flere grunner, men det vi hører er at ungene gjerne vil være med, men at foreldrene ikke ser seg i stand til å betale. Vi har vært opptatt av å gi et så godt tilbud som vi kan. Idretten er et fristed for barn.

Gamlekeeperen i spissen

«Er det noe vi kan bidra med for å hindre frafall?»

A-lagets tidligere keeperkjempe Tore Krogstad måtte også stille seg det spørsmålet. Kameraten Jan Engelstad, født og oppvokst i Vålerenga, ringte og var bekymret. Begge er opptatt av klubben, selv om de ikke lenger bor i området. Men akkurat nå er ønsket å bidra til at flest mulig barn og unge skal kunne være med på aktivitet, som betyr mye i en usikker tid.

– Ideen om en kronerulling dukket fort opp. Nå er målet å klare én million kroner som utelukkende skal gå til de som ikke har råd til å betale for seg, sier Krogstad.

53-åringen er opptatt av å forhindre og forebygge frafall i en vanskelig tid.

Selv var han i sin Vålerenga-karriere på laget som vant cupen i 1997, da det ble opprykk fra 1. divisjon. Men det er idrettsgleden, lagfølelsen og det å høre til han først og fremst unner barn og unge.

Fakta Alle skal med «Gi en medlemskontingent» er kampanjen som starter denne uken. Målet er å få inn én million kroner. Summen skal utelukkende gå til dem som ikke har råd til å betale for seg gjennom et fond som folk kan søke om støtte fra. Vålerenga holder til i bydel Gamle Oslo der over 30 prosent av barna bor i lavinntektsfamilier. 20 prosent av pengene som kommer inn skal deles ut til klubber i nærområdet. A-laget for kvinner og menn får ikke noe av pengene som kommer inn. Klubben har selv 1250 spillere og 108 lag. Vis mer

Tore Krogstad og Karin Yrvin er opptatt av at familier som sliter skal få hjelp. De tror et fritidstilbud gavner barn, fordi de får et sted å høre til, og får venner i et sosialt miljø. Ketil Blom Haugstulen

Klubb med stort hjerte

Styreleder Karin Yrvin og de andre i Vålerenga omfavner tiltaket. Vålerenga er kjent som klubben som tar vare på spillere, uansett hvem de er og hva bakgrunnen er. Ingen andre klubber i landet har spillere fra omtrent 70 nasjoner. Allerede på 90-tallet frontet Vålerenga kampanje mot rasisme.

På vei mot treningsfeltet, der det er flere femmer-, syver og elleverbaner som har plass til flere spillere, diskuterer Krogstad og Yrvin den tøffe situasjonen som er oppstått.

– Vi har et spesielt ansvar fordi vi holder til i et område der 30 prosent av familiene har en samlet inntekt under det som betegnes som lavterskel. Derfor mener vi dette tiltaket om å sørge for at flere kan bli med, er svært godt, sier Yrvin.

Hun vet at det er mange som ikke spør om hjelp, og derfor makter ikke klubben å fange opp alle.

– De vet kanskje heller ikke om ordningen som vi har, dette fondet. Vi informerer så godt vi kan. Våre trenere og lagledere, som har den tetteste kontakten, følger med på hvem som ikke har råd og derfor kan vi gi ekstra støtte til de som trenger det. Vi setter av penger i budsjettet hvert år, men nå begynner det å bli så mange som har behov for hjelp.

Hun presiserer at dette ikke handler om at Vålerenga skal få penger, selv om den klubben også er hardt rammet som mange andre, men å gi barn og unge et tilbud.

Skal dele med andre

Målet er å sette i gang kampanjen denne uken, og begge presiserer at 20 prosent av pengene som kommer inn, skal deles med klubber i nærområdet. Bakgrunnen er at Vålerenga har et større nedslagsfelt og tror de kan få inn mer penger enn om klubbene gjør dette hver for seg.

En osloklubb som Sagene IF melder også om problemer. Tommy Øyen, leder i fotballavdelingen der, fortalte VG tidligere i måneden at kun 20 prosent hadde betalt treningsavgiften. Han ropte varsko om frafall.

Tore Krogstad vet at ikke Vålerenga er alene, men den klubben står hans hjerte nærmest. Han ble dessuten ekstra bekymret da meldingen kom om at de yngste ikke skal få spille kamper før 1. september.

– Dette vil forsterke denne krisen ytterligere, mener han.

Krogstad fikk 14 år som elitespiller, fra starten i Kongsvinger i 1985 til karriereslutt i Vålerenga i 1999. Han sto i mål i 124 kamper for Osloklubben. Han pleier å gå på kampene til herrelaget.

– Vi må sikre at tilbudet ivaretas, slik at alle gutter og jenter får lov til å gjøre det de har lyst på. Vi har et samfunnsansvar, sier han.

«Utestående treningsavgifter er dessverre én av mange utfordringer idrettslag og klubber sliter med i hele landet som følge av koronapandemien», sier Berit Kjøll. Geir Owe Fredheim/Nif

Idrettspresidenten applauderer tiltaket

– Det er bare å berømme tiltaket som Tore Krogstad og Vålerenga Fotball setter i gang for å hjelpe de mest sårbare barna tilbake til trening og idrettsfellesskapet i klubben. Det er også prisverdig å se solidaritet med andre klubber som vil motta en andel av innsamlet beløp. Jeg oppfordrer alle som har anledning og brenner for sitt lokale idrettslag til å bidra i kampanjen.

Hun har erfart at mange ildsjeler i landet ønsker å hjelpe idrettslag og klubber som sliter.

– Jeg håper Krogstads tiltak kan være til inspirasjon for andre tilsvarende initiativ, og jeg vil også gi en sterk oppfordring til både kommunene og næringslivet om å støtte opp om sine lokale idrettslag i den vanskelige tiden vi nå opplever. Heldigvis kommer også myndighetene med en ny og bedre ordning for å kompensere klubber som har hatt bortfall av inntekter i denne tiden. Mange arrangementer kunne ikke avholdes, andre med strenge restriksjoner. Jeg håper både søkeprosessen og utbetalingene blir smidig og finner sted så raskt som mulig.