– Jeg ser på det som veldig realistisk at jeg er med på søndag. Jeg har ikke kjent smerter i kneet de siste treningene. Jeg kjenner kroppen min såpass godt at om jeg kan trene slik jeg har gjort den siste uka, så ser det veldig lovende ut for helgen.

– Det er den siste kampen for sesongen og det har hele tiden vært målet å bli klar til kampen på Lerkendal, sier Tønne samtidig som han understreker at det er Svein Maalen som tar ut laget.