MOLDE: Den største gulljubelen har lagt seg og MFK-spillerne er klare for å avslutte sesongen med de to siste seriekampene før pokalen skal løftes på Aker stadion søndag 1. desember.

De to kampene er potensielt de to siste Etzaz Hussain spiller for Molde. 26-åringen har utgående kontrakt, og fra 1. januar står han foreløpig uten klubb.