– Det er veldig fint å være her. Jeg er glad for at overgangen gikk i boks. Dette var noe jeg hadde lyst til, sier Vegard Bergan til Fædrelandsvennen.

Han hadde sin første trening med sin nye klubb i solskinnet på Sparebanken Sør Arena torsdag. Han har signert en treårskontrakt med Start.

Men overgangen må tåle kritiske spørsmål fra supportere og fotballeksperter. I forrige uke kunne Fædrelandsvennen fortelle at agenten Stig Lillejord skal hjelpe Start med spillerlogistikk, samtidig som han skal fortsette å være spilleragent.

Avviser rolleblanding

Avtalen ble fort kritisert for å kunne skape interessekonflikter all den tid Lillejord er agent for både Start og spillere. Samtidig har Norges Fotballforbund uttalt at det ikke strider mot regelverket.

En uke etterpå ble Vegard Bergan klar for Start. Han kommer fra Bodø/Glimt. Samme dag ble Marius Høibråten presentert som Glimt-spiller. Høibråtens agent: Stig Lillejord.

Steffen Stenersen

– Jeg avviser fullstendig at det har vært noen form for rolleblanding her, sier Stig Lillejord til Fædrelandsvennen.

Han sier han har bistått Start i overgangen til Bergan to ganger. I en telefonsamtale til Bergans agent Kevin Ingebrigtsen, samt at Bergan «ble nevnt» i en samtale med Glimt-trener Kjetil Knutsen. Lillejord vil ikke kommentere om det var Start som ba ham ta kontakt med Ingebrigtsen.

– Første henvendelse fra Bodø/Glimt angående Marius Høibråten var 2. mars. Jeg har vært i Start i to uker. Hva skjedde etter 2. mars? Korona, sier Lillejord.

– Vegard Bergan har Start diskutert i lang, lang tid før jeg kom inn. Jeg synes det blir en undervurdering av Starts sportslige apparat og den kunnskapen de har til markedet å si noe annet, sier agenten.

– En supper Start burde holdt seg for god til

Men han og Start får kritikk. På sin blogg på Eurosport.no langer fotballekspert Joacim Jonsson ut mot Start.

«Dette er lite gjennomtenkt og ikke noen annet enn et sammensurium av roller på sitt verste. En suppe Start burde holdt seg for god til.» skriver Jonsson.

– Start burde skjønt dette med en gang. Når de ansetter en agent som samtidig representer spillere, til og med i egen stall, så vil det oppstå situasjoner med rolleblanding. Jeg sier ikke at det har vært sånn her, men det gir grobunn for spekulasjoner, utdyper Jonsson til Fædrelandsvennen.

Lillejord vil ikke gå inn på kommentarene fra Jonsson, men sier generelt:

– Det er grenser for hvor mye jeg kan påvirke. Jeg har ikke hatt noe med selve overgangen å gjøre. Det er styrt av Start, sier Lillejord.

Mats Torbergsen

– Ikke det som har skjedd i denne saken

Christopher MacConnacher, daglig leder i Start, sier det er Atle Roar Håland og Joey Hardarson som har jobbet med overgangen. På spørsmål om han ser problemstillingen som skisseres, svarer han:

– Jeg ser at det kan se sånn ut utenfra, men det er ikke det som har skjedd her. Vi er bare glade for å ha fått inn den spilleren vi ønsket oss. Hva Bodø/Glimt og Sandefjord gjør må de svare på, sier MacConnacher.

Han forteller at det ikke har vært dialog mellom Lillejord og klubbene, men at Lillejord har bistått Start med «personlig kontrakt».

– Stig har bistått oss, men det er Atle Roar som har hatt dialogen og forhandlingene med Bodø/Glimt. Vi er fornøyd med hvordan prosessen har vært har fungert og oppfatter at Bodø/Glimt også har det inntrykket.

Alice Bratshaug

– Har dere stilt noen krav til Lillejord om hvordan han skal opptre som spilleragent samtidig som han har en rolle hos dere?

– Hvis det begynner å bli noen gråsoner så må han jo si fra ganske tidlig. Vi må rett og slett å åpenhet rundt det. Hans rolle er nøye regulert gjennom avtalen vi har inngått, som er en standard representasjonskontrakt fra NFF, sier han.

– Ryddig og god prosess

Frode Thomassen er daglig leder i Bodø/Glimt. Han sier at han ikke har vært i kontakt med Stig Lillejord, men hatt dialog med Atle Roar Håland.

– Det har vært en ryddig og god prosess, sier Thomassen.

Atle Roar Håland, sportslig operativ leder i klubben, sier følgende i en epost om prosessen med å hente Bergan:

– Dialogen med Bodø/Glimt og Bergans representant har vært konstruktiv og fin. Vi er kjempefornøyd med å ha fått en god midtstopper på plass, skriver Håland.

Fædrelandsvennen har også sendt spørsmål til Håland angående Lillejords rolle i overgangen. Håland viser til svarene til MacConnacher.

Vegard Bergan sier han personlig ikke har hatt dialog med Lillejord.

– Jeg har ikke snakket med han. Jeg regner med agenten min har hatt dialog med han. Jeg er som sagt bare glad for å være på plass, sier

– Så du har ikke opplevd dette som annet enn en helt vanlig overgang?

– Nei. Jeg skjønner at det kan se rart ut, men jeg tror nok ikke det har vært noen uregelmessigheter her altså, sier Bergan.