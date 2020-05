Målscoreren trosset forbud og kastet seg i armene på bussjåfør: – Han reddet livene våre

Han løp rett bort til sidelinjen og kastet seg i armene på Thomas Romeyke, som kjørte bussen da laget reiste til bortekampen mot Nürnberg. Nazarov mener at Romeyke reddet både hans og lagkameratenes liv da bussen ble truffet av en bil som hadde kommet ut av kontroll.

– Han reddet livene våre, enkelt og greit. Hvem vet hva som ville skjedd om han ikke hadde reagert så raskt. Derfor var det klart at jeg ville juble sammen med ham, sa Nazarov til den lokale TV-kanalen MDR, gjengitt av Bild.

– Jeg håper at ligaen lukker øynene for omfavnelsen. Jeg vet at det ikke er lov, men jeg håper at de viser menneskelige hensyn.

Dekket av glass

Ifølge Aue-trener Dirk Schuster, som satt langt framme i bussen, kom en personbil flygende gjennom lufta rett foran bussen, som ble truffet av vrakrester. Romeyke beholdt fatningen og bremset ned uten å miste kontroll over bussen.

– Jeg ble dekket av glassrester, sa Schuster til MDR.

Ifølge DPA ble ingen i bussen skadd, men to personer i bilen ble sendt til sykehus med alvorlige skader.

Godt gjort

Bussen var ikke i stand til å kjøres videre, men spillerne ble fraktet til Nürnberg i mindre kjøretøy. Schuster sier at det ikke ble vurdert å be om at kampen skulle utsettes, men han synes det var godt gjort å beholde konsentrasjonen.

Kampen endte 1-1. Erzgebirge Aue er fortsatt på sjetteplass på tabellen og har en liten mulighet til å blande seg i opprykksjakten.

