Like etter treningen torsdag kunne iTromsø fortelle TIL-treneren at Henning Berg forlater Stabæk for å trene Omonia Nicosia i Kypros.

– Det visste jeg ikke. Jeg ønsker ham alt det beste. En flott fyr og en bra fotballtrener. De kommer til å ha en ny trener og det blir mye vanskeligere å forberede seg, for vi vet ikke hvem som blir den nye treneren. Vi må se på formasjonen. Selvsagt påvirker det forberedelsene, men det er tidlig. Vi må se hva som skjer der, sier Valakari.