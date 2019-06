Åpenhjertig Eggen: Snakker ut om sykdommen, Bendtner og dagens RBK

Den fysiske formen er ikke den aller beste, men Nils Arne Eggen er krystallklar i sin dom over RBK så langt denne sesongen.

– Det har vært for dårlig. Det ser alle, sier den gamle mesteren fra sin midlertidige base ved Orkdal sjukehus.

Vil vente med Horneland-dommen

Eggen støttet ansettelsen av Eirik Horneland, men vil vente med å felle den endelige dommen over den fortsatt ferske hovedtreneren.

– Det var et dristig valg å hente en fra Haugesund med et annet utgangspunkt. Men det er for tidlig å si om Horneland er rett mann. Per i dag tror jeg på det, men det er for tidlig å ta noe avgjørende vurdering på det nå, sier Eggen.

Statuens hemmelighet

Foran kampen mot Vålerenga 16. juni avdukes statuen av Nils Arne på plassen som bærer hans navn like utenfor stadion. Nå avslører 77-åringen at den tre meter høye bronseutgaven av ham selv vender bort fra Lerkendal. I podkasten forteller han hvorfor.

Bendtners problem

Selvsagt er Nicklas Bendtner også tema i dette store intervjuet med Nils Arne. Han mener Bendtner har et problem. Et problem Eggen adresserte allerede da han møtte den danske spissen for første gang i Abrahallen i mars 2017.

I tillegg åpner Eggen opp om det å lære å gå igjen, om lungebetennelsen og om små hverdagslige gjøremål som krever prestasjoner på linje med det å slå Milan på bortebane i Champions League.

Slik lytter du

Rasmus & Saga hører du ved å klikke på bildet øverst i saken, eller akkurat her.

Du kan også høre Rasmu & Saga i Spotify, Itunes eller Acast.