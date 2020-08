Brage (21) tilbake i TIL

TIL kaller tilbake Brage Berg Pedersen fra låneoppholdet i Alta. En ankelskade gjør at et utlån til en 1.-divisjonsklubb er satt på vent.

Brage Berg Pedersen i Tromsø-drakt før årets sesong. Rune Stoltz Bertinussen, NTB scanpix

24. aug. 2020 09:53 Sist oppdatert nå nettopp

«Brage har spilt sin siste kamp for Alta IF i denne omgang. I helgen ble klubben informert av TIL at låneavtalen ville avsluttes etter gårsdagens kamp mot Fløya. Vi takker Brage for innsatsen – og ønsker masse lykke til videre!».

Det opplyser Alta på Instagram.

Pedersen har vært under kontrakt med TIL siden sommeren 2018. Den løper ut ved årsskiftet. 21-åringen har to låneopphold bak seg i Alta.

Berg Pedersen pådo seg en skade i kampen mot Fløya søndag. Og dermed ble et potensielt utlån til en annen 1.-divisjonsklubb satt på vent.

– Tanken er egentlig at han skal på et annet utlån til en 1.- divisjonsklubb, men akkurat nå er han skadet og trener seg opp hos oss, sier TILs spillerlogistikkansvarlig Lars Petter Andressen til iTromsø.

Han vil ikke si hvilken klubb Pedersen var på vei til.

– Men alt var klart, og det var en 1.-divisjonsklubb, sier Andressen.