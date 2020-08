George (20) fra Tromsø debuterte for Arsenal: – Noe jeg kommer til å ta med meg resten av livet

Drømmen ble virkelighet for Tromsø-gutten.

TROMSØ: George Lewis flyttet til Tromsø da han var 4 år gammel. Her er han siste dag i hjembyen oppe ved Rambergan dagen før avreise til London. Tobias Stein Eilertsen

25. aug. 2020 21:51 Sist oppdatert nå nettopp

Med seks minutter igjen å spille på klokken i storklubben Arsenals kamp mot League One-laget MK Dons, kom Tromsø-gutten George Lewis inn til sin Arsenal-debut da han erstattet Reiss Nelson.

Lewis var forespeilet en rolle for klubbens U23-lag i første omgang, men fikk altså sin debut for A-laget i en treningskamp som for øvrig endte 4-1 til Arsenal.

Les også Mot alle odds: Historien om hvordan tromsøgutten George (20) endte opp i Arsenal

Et minne for livet

Lewis selv var naturlig nok i ekstase over å debutere.

– Det er så stort, rett og slett dritfett. Det er noe jeg kommer til å ta med meg resten av livet, sier Lewis til iTromsø på lagbussen på vei hjem etter treningskampen.

20-åringen fra Tromsø fikk beskjeden tirsdag morgen om at han var en del av troppen.

– Jeg trente en uke med U23 og så ble jeg tatt inn i boblen rundt A-laget og trente med de denne uka. I dag tidlig (tirsdag) fikk jeg beskjed om at jeg var med i troppen, forteller Lewis.

Hverdagen er mildt sagt snudd på hodet på kort tid for 20-åringen fra Tromsø.

– Det er spennende og jeg lærer mye. Jeg spiller og trener med de beste i verden. Jeg er takknemlig og forhåpentligvis gjør det meg til en bedre fotballspiller.

En plass i troppen til lørdagens kamp mot Liverpool tør ikke Lewis håpe på.

– Jeg tar en dag av gangen. Det som skjer det skjer, sier Lewis.

Storkamp til helgen

Allerede lørdag møtes nemlig FA-cupmester Arsenal og seriemester Liverpool i Charity Shield-finale.

Begge lag har en del usikkerheter, og så gjenstår det å se om Tromsø-gutten klarer å kapre en plass i troppen til den kampen.