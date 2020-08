Eliteserien direkte: Fiasko for Ingebrigtsen i Brann-debuten

Siste innlegg

90 + 6′ DEL Men ballen går helt inn til Makani, og nå tror jeg tiden er ute for Brann.

90 + 6′ DEL Vegard Forren er flyttet opp på topp!

90 + 5′ DEL Nå er det Sondre Solholm Johansen som ligger nede.

90 + 2′ DEL Aasmundsen vinner frispark i eget felt.

90 + 2 ′ Hjørnespark Koomson slår hardt inn, men Jansen får avverget til corner.

90′ DEL Fem minutter er lagt til ...

88′ DEL 71,5% ballbesittelse til Brann i denne kampen. Og Mjøndalen leder.

87′ DEL For en festbrems dette vil være ...

85 ′ Mål for Mjøndalen! Brann 0 - 1 Mjøndalen Mål: Andreas Hellum Målgivende: Lars Olden Larsen Så går Mjøndalen opp i ledelsen! Lars Olden Larsen får ballen ute til høyre og slår kontant inn, og der stuper Hellum fram og scorer sitt første mål i Eliteserien! For et sjokk!

84′ DEL Hjørnespark til hjemmelaget, men den går over alle.

81 ′ Spillerbytte - Mjøndalen Gustav Sving Helling Fredrik Brustad Debut og bursdag!

81 ′ Spillerbytte - Mjøndalen Andreas Hellum Sondre Liseth

80 ′ Spillerbytte - Brann Kristoffer Barmen Fredrik Haugen

75 ′ Spillerbytte - Brann Taijo Teniste Jon-Helge Tveita

68′ DEL Kåre Ingebrigtsen med en ekstra pep-talk til Daouda Bamba.

67 ′ Hjørnespark Gjestene stanger unna det påfølgende hjørnesparket.

62 ′ Spillerbytte - Mjøndalen Dagur Dan Thorhallsson Shuaibu Ibrahim

61′ DEL Brann trykker godt på nå. Mjøndalen finner ikke veien ut av egen halvdel.

60′ DEL Akkurat for lang for Bamba! Hjørnesparket blir forlenget til bakre stolpe, men den er ikke presis nok for spissen. Mye nesten for Bamba så langt i denne kampen.

59 ′ Hjørnespark Tveitas innlegg tvinger fram et hjørnespark. Brann rullet opp fint i forkant, der.

58′ DEL Dere har forresten valgt å følge den eneste Eliteserien-kampen uten mål så langt.

56′ DEL Forren trer ballen gjennom tre ledd, men Bamba får akkurat ikke nådd frem i tide og pasningen går helt inn til Makani.

56′ DEL Damba vil ha frispark rett utenfor sekstenmeteren, men Tom Harald Hagen vinker spissen opp. Virker som en korrekt avgjørelse.

52 ′ Spillerbytte - Mjøndalen Quint Jansen Joackim Olsen Solberg

52′ DEL Mjøndalen er ubeseiret i tre omganger etter at de fikk pizza og øl på spillemøtet, for øvrig. Bare nevner det.

51′ DEL Kjempeinnlegg fra Grøgaard mot Bamba! Men spissen når akkurat ikke fram.

47′ DEL Svakt utnyttet av Mjøndalen.

46 ′ Spillerbytte - Mjøndalen Alexander Betten Hansen Tonny Brochmann

46′ DEL Kåre Ingebrigtsen sier i pauseintervjuet at han er fornøyd med mye fra den første omgangen.

2. omgang

DEL Lagene går til pause på stillingen 0-0. Brann har vært det beste laget, men Mjøndalen forsvarer seg heroisk. Hjemmelaget har tidligere slitt mot lag som ligger seg nedpå og Kåre Ingebrigtsen må komme opp med noen smarte løsninger i pausen om det skal bli seier her i kveld.

Pause

45 + 1′ DEL Det legges til to minutter.

45′ DEL Brann kan kontre og få tre mot tre. Taylor mangler derimot litt på besluttsomheten når han istedenfor å spille igjennom Koomson prøver å drible selv og går seg bort.

43′ DEL Corner til bortelaget.

42′ DEL Makani bruker veldig lang tid med ballen i beina. Virker som Mjøndalen er klar for pause.

41′ DEL Forren på dribleraid! Etter en corner detter ballen ned til midstopperen som lurer to mann før han slår den inn igjen. Der inne venter en haug med Brann-spillere, men igjen mangler det presisjon i avslutningen.

40′ DEL Kåre Ingebritsen ønsker at laget sitt skal ta et kjapt frispark. Kaptein Pedersen følger ordre og spiller Brann igjennom på en kontring, men dommer mener at ballen ikke var død. Publikum er rasende!

36′ DEL En frekk variant! Aasmundsen slår den litt ut mot kanten av boksen hvor Olsen Solberg har løpt seg fri. Et sleivspark ødelegger det som hadde vært en meget god mulighet.

35′ DEL Frispark til Mjøndalen i en meget god innleggsposisjon.

34′ DEL Nå er bortelaget oppe på en liten visitt.

33′ DEL Det begynner å bli lenge siden Mjøndalen var i nærheten av målet til Håkon Opdal. Samtidig skal det sies at forsvaret virker veldig tett. Skal ikke bli lett for Brann å score her.

29′ DEL Brann triller ballen fra ene til andre siden. Mjøndalen har lagt seg nedpå.

26′ DEL Det vil seg ikke for Bamba.

26′ DEL STOLPEN! Bamba skjærer gjennom forsvaret som en kniv i smør. Fyrer løs en kanon, men stoppes av treverket. Uheldig, men det ligger en scoring i luften.

24′ DEL Kampen er i gang igjen.

23′ DEL Da er det en liten drikkepause.

22′ DEL Brann med flere gode forsøk på rappen. Godt forsvarspill av Mjøndalen hindrer at det blir alt for farlig.

20′ DEL Olsen Solberg fyrer et frispark langt over. Det var i en god posisjon og skulle blitt utnyttet bedre.

19′ DEL Strand og Taylor kombinerer fint ute på kanten, men innlegget til førstnevnte går rett i klypa til Makani.

17′ DEL Brann har etablert seg inne på Mjøndalen sin banehalvdel nå.

14′ DEL BAMBA! Koomson er helt fri nede på kanten og Makani ruser ut. Vingen overlister han og skal slå inn til Bamba på nesten åpen kasse. Ivorianeren er ute av scoringsform og det ser vi der når han blir mer truffet av ballen en faktisk å avslutte. Det der skulle vært 1-0!

12′ DEL Klareres unna.

12′ DEL Bamba feller Aasmundsen og lager et frispark inne på Brann sin halvdel. Olsen Solberg skal slå den inn i feltet.

10′ DEL Ti minutter spilt og vi har ennå ikke hatt et skudd i denne kampen.

8′ DEL Kolskogen med en god inngripen når han avskjærer Ibrahim som var på vei gjennom.

7′ DEL Mjøndalen står høyt her i innledningen. Mye rom for Brann å kontre i, men foreløpig har ikke det ført til de store mulighetene.

5′ DEL Nesten en stor sjanse til Brann. Tveita blir spilt fint fri på høyrekanten av Koomson og slår inn på direkten. Bamba taper hodeduellen og befinner seg også i offside.

2′ DEL Brann kontrer med fem mann, men blir avskjært. Tydelig at her skal det angripes!

1′ DEL Bamba går i offside.

1′ DEL Brann med avspark.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Mjøndalen har blitt et lite mareritt for Brann. Bergens stolthet har ikke slått de brunkledde på de syv siste møtene dem imellom. I 2014 sendte Mjøndalen sjokkbølger gjennom fotball-Norge når de sendte Brann ned til OBOS etter en høydramatisk kvalifisering. Mjøndalen har også slått Brann ut av cupen både i 2013 og 2017.

DEL Bortelaget stiller uten sin kaptein, Christian Gauseth, som sliter med en skade. Fredrik Brustad, Stian Amundsen og Sondre Liseth var alle usikre til kampen, men er med fra start.



DEL Kveldens oppgjør blir også Kåre Ingebrigtsen første kamp på sidelinjen som Brann-trener. Tidligere i uken satt han på tribunen å så sitt nye mannskap ta en råsterk borteseier mot Molde.

DEL Gilbert Koomson kunne i dag morges fortelle at han var blitt far for første gang til en liten jente. Det stopper han dermed ikke fra å være med fra start bare timer senere. Det er gode nyheter for Brann.

DEL Brann må klare seg uten en skadet Ali Ahamada og Bismar Acosta. I tillegg befinner Gilli Rolantsson seg i isolasjon etter å ha testet positivt for Covid-19.



DEL Mjøndalen-benken: Thomas, Vieira, Jansen, Sell, Betten Hansen, Thorhallsson, Hellum, Helling.

DEL Brann-benken: Pettersen, Teniste, Rismark, Ordagic, Hustad, Mehnert, Kristiansen, Barmen, Kvinge.

DEL Mjøndalen (3-5-2): Makani - Nakkim, Solholm Johansen, Solberg - Larsen, Brochmann, Aasmundsen, Liseth, Dragsnes - Ibrahim, Brustad.

DEL Brann (4-3-3): Opdal - Tveita, Kolskogen, Forren, Grøgaard - Haugen, Pedersen, Strand - Koomson, Bamba, Taylor.