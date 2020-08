16 år gamle Jasper er et av Sørlandets største talenter. En 74 år gammel trenerveteran skal ha sin del av æren.

16-år gamle Jasper Silva Torkildsen er antakelig Sørlandets største keepertalent på mange år. Noe av æren for det får en 74 år gammel veterantrener.

8 minutter siden

– Jeg har rett og slett kikket meg selv i speilet og sagt at dette vil jeg gå for. Det skjedde egentlig i fjor sommer at jeg bestemte meg for at jeg ville bli fotballspiller, sier Jasper Silva Torkildsen (16) til Fædrelandsvennen.

Han står i familiens garasje i Bydalssløyfen i Kristiansand. Bilen må vike plass for en spesiell unggutt med en enorm treningsvilje.