Start tar billett-grep: – Forstår at det er frustrasjon der ute

Starts 200 billetter skulle fordeles likt, men de siste kampene har mange av de samme kommet inn. Nå tar klubben grep for å kompensere.

Start-spillerne kunne juble for tre poeng mot Aalesund sist. De jublet foran de syngende supporterne, som har fått komme inn på flere kamper. Det frustrerer andre. Tor Erik Schrøder

– Vi setter pris på alle som er på arenaen. Så forstår vi at det er frustrasjon der ute. Vi er frustrerte selv. Vi har prøvd å gjøre det på best mulig måte fra klubbens side, sier Christopher MacConnacher, daglig leder i Start.

Koronasituasjonen har skapt hodebry for fotballklubbene på mange måter denne sesongen. En av dem er forbudet mot å ha flere enn 200 tilskuere på kamp.

Start gikk i utgangspunktet ut med at billettene skulle fordeles slik: 90 billetter til sesongkortholdere privat, 90 til sesongkortholdere bedrift. De siste 20 skulle fordeles til æresmedlemmer og til ansatte på sykehuset.

– Får energi

Men fra Viking-kampen og hjemmekampene etter det har man kunne se mange av de samme ansiktene stående på det som kalles «singing section». I sosiale medier har flere luftet sin frustrasjon over at noen så ut til å komme inn på flere kamper enn andre.

Christopher MacConnacher, daglig leder i Start. Tor Erik Schrøder

Nå tar Start grep. På sine nettsider opplyser de at sesongkortholdere privat, utenom singing section, får 90 prosent rabatt på sesongkort for 2021-sesongen.

Samtidig forteller MacConnacher at billettene nå skal fordeles med 50 billetter til singing section, 50 til andre sesongkortholdere privat, og resten til bedrifter med sesongkort.

Start har solgt 806 sesongkort til privatmarkedet denne sesongen.

– De på singing section har fått komme inn på fire kamper. Det har blitt tatt fra «privatkvoten», og så har noen sponsorer gitt fra sine sesongkort. Det er en tydelig tilbakemelding fra sport at de merker det ekstra trøkket og får energi fra dem som lager litt lyd, sier MacConnacher.

– Tenker du at noen har grunn til å føle seg urettferdig behandlet?

– Det kan godt være at noen føler litt frustrasjon på det. Men vi har landet på en konklusjon nå. Så får de komme inn til en veldig lav pris i 2021, sier MacConnacher, som innrømmer at det vil koste for Start med 90 prosent rabatt.

– Et betydelig beløp

– Absolutt. Vi mister likvide midler på noe vi vanligvis ville hatt mer på. Men vi setter pris på dem som er her, og de har ikke fått det produktet de har betalt for. Det vil vi være med på å kompensere, selv om det ikke er fotballnæringen sin feil, sier Start-sjefen.

Start er nå i sluttfasen med å søke på kompensasjon for billettinntektene de har mistet denne sesongen. Hvor mye det er snakk om vil ikke MacConnacher spekulere i offentlig før neste uke.

– Det er et betydelig beløp, sier han.

Start klagde før sommeren på at kompensasjonen skulle regnes ut fra tilskuertallet i fjor, da klubben spilte 1. divisjon. Det er nå klart at den vil regnes ut fra årets budsjett.

Så håper han som mange andre at det snart kan åpnes for flere tilskuere på tribunen på norske fotballarenaer.