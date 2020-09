Serbia-kampen blir ikke noe mindre viktig nå

Det finnes ingen trøst i tapte fotballkamper for en landslagssjef som lever av å delta i mesterskap.

Lars Lagerbäck forsøkte forgjeves å piske sine spillere fra sidelinjen. Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

Norge-Østerrike 1–2

ULLEVAAL: To unge menn klamrer seg til gitteret utenfor inngang 3 og stirrer apatisk mot et tomt fotballmål på en stengt fotballstadion.

Et kjærestepar sitter på en kasse og kliner i duskregnet mens tiden renner ut for Norges beste fotballspillere innenfor Ullevaal-portene.

Fra utsiden høres ropene til frustrerte fotballspillere. En fløyte som signaliserer at kampen er over. Stemmen fra speakeranlegget forteller at Norge har tapt 1–2 og takker Østerrike for at de tok turen til Ullevaal stadion.

Årets merkeligste fotballopplevelse er over for de to kompisene, det forelskede paret og herrelandslaget i fotball.

Men det som var verre enn en snål fotballopplevelse: Norge har fått en marerittstart på Nations League, turneringen vi har omtalt som Norges livbøye til mesterskap.

En gjeng slagne norske spillere forlot landslagsarenaen etter rå ha tapt 1–2 for Østerrike. VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Tidlig skjebnekamp

Det er blitt sagt og skrevet mye flott om «nye Norge». De unge og unorske spillerne. Offensiviteten. Selvtilliten. Stegene som er tatt. At dette er fremtidens landslag.

Det meste av det pene som er sagt har vært fortjent.

Men Lars Lagerbäck og hans spillere har satt seg selv i en vanskelig situasjon nå.

Hjemmemøtet med Østerrike skulle gi en real selvtillitsboost inn mot det som skal skje senere i høst.

Og tre bortepoeng mot Nord-Irland i Belfast mandag kveld, skulle sende Norge i førersetet i sin Nations League-gruppe.

Men allerede nå, etter en skrekkelig 1–2-forestilling mot Østerrike, blir det en vinn-eller-forsvinn-kamp for Lagerbäcks mannskap allerede i runde 2.

Alt annet enn seier mot Nord-Irland betyr at sjansene til å vinne Nations League-gruppen mest sannsynlig er over. I så fall mister Norge sin ekstrasjanse til å komme inn bakveien til fotball-VM 2022.

Lever av mesterskap

Det betyr to ting:

Presset kommer til å øke inn mot den ordinære VM-kvalifiseringen i 2021.

Presset inn mot EM-playoffkampen mot Serbia hjemme på Ullevaal 8. oktober kommer også til å øke. Serbia-kampen blir ikke noe mindre viktig nå, for å si det mildt.

For en landslagssjef lever av resultater. Han lever av å lede nasjoner i mesterskap.

Og akkurat det har Lars Lagerbäck doktorgrad i. Han har gjort det med Sverige, Nigeria og Island.

Men han mangler et mesterskap med Norge, en nasjon som har vært sulteforet på et sluttspill i EM eller VM etter å ha bommet i kvalifiseringer de siste 20 årene.

Lagerbäck vet alt dette. Han kjenner forutsetningene og realitetene bedre enn de fleste. Han har ikke råd til å feile.

Utad virker den sindige svensken «lugn». Men innvendig kan det nok være at han fosskoker.

For ingen i og rundt det norske herrelandslaget kan være bekjent av de 90 minuttene denne sene fredagskvelden i hovedstaden, som endte med et fullt fortjent 1–2-tap – det første Lagerbäck-tapet hjemme på Ullevaal etter at han tok over som landslagssjef.

Alexander Sørloth la opp til Erling Braut Haalands første A-landslagsmål. VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Rapport fra en spøkelsesstadion

Vanligvis pleier det å syde i Sognsveien i timene før en landskamp.

Men ikke denne kvelden i denne spesielle korona-tiden.

Folk hastet forbi landslagsarenaen. Noen med en pizzaeske i hånden på vei hjem til Gullrekka. Andre på kveldstur med bikkja.

Selv om det ble spilt fotballåter og DDEs «Vi e konga» inne på stadion, var det ingenting som var normalt.

Ikke for de 19 munnbindene på pressetribunen.

Ikke for de 10 ballhenterne på tidligere Vålerenga-spiss Morten Berres guttelag i Hasle/Løren.

Ikke for TV2-kommentator Øyvind Alsaker som fikk hard kamp av NRK radios Olav Traaen om hvem som hadde høyest stemme på en tom og hul spøkelsesstadion.

Og Norges landslag var i hvert fall ikke «konga» på banen.

Svakere sammen

Fra plass 719 noterte vi at Norge ikke fikk til noen ting de første 45 minuttene, at dette var det verste de har prestert på de tre og et halvt årene under Lagerbäck, og at Norges fotballandslag ikke levde opp til sitt eget slagord som hang på bannerne rundt stadion: Sterkere sammen.

Ikke var de sterke. Ikke spilte de sammen.

De ble for mange personlige feil, de norske spillerne evnet ikke å holde på ballen, de klarte ikke å stå sammen som et lag.

Etter en skrekkelig time ble det en liten opptur den siste halvtimen.

Innbytter Alexander Sørloth la opp til Erling Braut Haalands første landslagsmål, og det ble et slags press mot slutten som kunne gitt Norge ett poeng. Men det hadde ikke vært fortjent kampen sett under ett.

Presset mot Norge og landslagssjef Lars Lagerbäck kommer til å øke inn mot Serbia-kampen 8. oktober. VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Kamp om spissplassene

De neste dagene handler det om å reise en slagen gjeng. Lagerbäck vil se «taggade» spillere, han vil se tenning, glød og kjemping mot Nord-Irland.

Det er langt fra sikkert at tre poeng i Belfast er nok til å vinne Nations League-gruppen.

Men som lag handler det om å komme seg opp igjen med én gang etter å ha blitt slått i bakken.

For selvtillitens skyld. Og mot det som skal skje mot Serbia i oktober. De norske spillerne trenger en god opplevelse inn mot årets klart viktigste fotballkamp på norsk jord.

Resten kommer til å handle om hvem som skal spille på topp. Fortsette med Joshua King og Erling Braut Haaland? Eller med Haaland og Sørloth? Kanskje King på kanten? Og rekker Martin Ødegaard å lege sitt kne på en måned?

Det var veldig synlig mot Østerrike at Norge trenger en spiller som kan holde på ballen.

Uansett hvor mange ganger Lagerbäck spiller om igjen Østerrike-kampen kommer han ikke til å finne noen trøst.

Trenere er ofte er flinke til å se bak resultatet, finne noen lyspunkter, noe å bygge på.

Men med Norge-Østerrike fredag 4. september 2020 er det kun én ting å gjøre:

Trykk delete.