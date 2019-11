– Vi er kjempeglade for at vi får Ørjan som trener for herrelaget. Jeg tror det kan bety mye, både for A-laget og for bredden i klubben, sier Guro Sæter, leder i Malmefjorden Idrettslag (MIL).

Ørjan Nygård (37) fra Jendem har master i idrettsvitenskap, og flyttet nylig hjem for å bli lektor for kroppsøving og idrettsfag ved Romsdal vgs. Da kom han fra jobben som assistenttrener med fysisk ansvar i Bodø-Glimt, som denne sesongen har knivet med MFK om seriegullet.