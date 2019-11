Manchester United-fansen håper at laget skal fortsette det gode angrepsspillet som ble vist mot Partizan Beograd i europaligaen torsdag kveld.

I den kampen fikk Harry Maguire og Scott McTominay tydelig problemer etter noe som syntes som overtråkk. Mest alvorlig virket skaden til McTominay å være, og han ble byttet ut. Maguire fullførte kampen.

– Forhåpentlig er Scott tilbake, kanskje også Victor, svarte Solskjær under pressekonferansen foran møtet mot Brighton.

Andrew Yates, Reuters / NTB scanpix

Victor Lindelöf har ikke trent den siste uken på grunn av ryggplager.

– Brighton var ett av de første lagene vi møtte etter at jeg overtok. Jeg synes at de ga oss god motstand, og vi var heldige som vant. De har masse gode spillere som er gode med ballen, sa Solskjær.

Brighton har den siste tiden slått Tottenham 3-0 hjemme og tapt 1-2 for Aston Villa borte. Klubbens to siste hjemmekamper har gitt seiere mot Everton (3-2) og Norwich (2-0). Brighton holder åttendeplassen med 15 poeng, mens United har 13 på 10.-plass.

Liker å dominere

– I de fire siste kampene har det gått opp for meg hva de står for. De liker å dominere og kontrollere kampene. Selv da de tapte mot Aston Villa, kontrollerte de helt til de fikk en mann utvist. De fire siste kampene ser jeg på som en gevinst for dem, sa Solskjær.

– Vi må gå ut med masse energi og presse dem høyt, for vi kan ikke la dem bli for komfortable her på Old Trafford, la han til.

Solskjær må klare seg uten skadde Paul Pogba og Luke Shaw, mens Ashley Young er ute med karantene. Nå viste europaligakampen mot Partizan at det er flere unge lovende spillere som banker på om en plass i A-laget. Det kan også behøves.

Marcos Rojo har derimot imponert Solskjær i midtforsvarer, mens Brandon Williams er et alternativ på venstrebacken.

Andrew Yates, Reuters / NTB scanpix

Vil vinne trofeer

Ole Gunnar Solskjær er realist og skjønner at kampen om Premie League-tittelen denne sesongen allerede er over. Likevel lovet han at laget vil være med og kjempe om de andre trofeene som er igjen å spille om – som ligacupen, FA-cupen og europaligaen.

– Vi er ute etter trofeer. Premier League-trofeet må vi nok gi opp, for der er vi for langt unna, men de andre skal vi være med å kjempe om, sa Solskjær.

