Solskjær tilbake på treningsfeltet: – Jobber med flere signeringer

Klubben har allerede sikret seg hurtigtoget Daniel James (21) fra Swansea og forsvarstalentet Aaron Wan-Bissaka (21) fra Crystal Palace. I et intervju lagt ut på Uniteds nettsider forteller Solskjær at flere spillere kan være på vei inn dørene på Old Trafford.

– Det er både et prosjekt på lang sikt og et på kort sikt. Man kan ikke bare tenke tre år frem i tid. Jeg synes vi har vært ganske rolige og flinke i markedet, fordi vi har de riktige folkene. Vi jobber fortsatt med en sak eller to. Vi ønsker alltid å styrke laget. Jeg har støtte (fra styret og rekrutteringsstaben), og foreløpig har vi har fått spillerne vi ønsket. Det vil sannsynligvis bli noen flere handler, sier Solskjær.

Rui Vieira / AP / NTB scanpix

Jakter spillere med x-faktor

Han og spillerne returnerte denne uken til treningsanlegget i Manchester for å forberede seg til den kommende sesongen. Om de nye tilskuddene sier han følgende:

– Vi ønsker spillere som kan få oss på kanten av stolen. Begge disse spillerne har x-faktor og er strålende, ydmyke mennesker. De er hardtarbeidende, sultne og bare i begynnelsen av karrieren. Jeg er sikker på at fansen blir fornøyd når de ser utviklingen deres. Nå er det opp til dem (Wan-Bissaka og James) å gripe sjansen og vise hva de er gode for. Vi forventer selvfølgelig ikke at de skal gjøre noe ekstraordinært den første dagen, men de kommer til å vokse til å bli dyktige Manchester United-spillere.

ANDREW YATES / REUTERS / NTB SCANPIX

Reiser til Australia

I tillegg til to nye spillere har klubben ansatt den tidligere Manchester United-spilleren Quinton Fortune som trener for reservene sammen med Neil Wood. Solskjær hentet også sin tidligere lagkamerat, «Quinny», da han var manager i Cardiff.

Med fem uker igjen til seriestart ser Solskjær frem til møtet mot Frank Lampard og Chelsea 11. august.

– Jeg gleder meg veldig. Jeg ser også frem til å dra på tur og spille den første kampen mot Perth Glory. Vi har i vente noen spennende kamper i oppkjøringen. 11. august vil det være et sultent, trent og fornøyd lag som kommer på banen.

Søndag reiser Manchester United til Australia. Kampen mot Perth Glory spilles lørdag 13. juli.