«Dagens Brann har glemt det aller viktigste med fotball»

Arild Berg døde denne uken. En tragedie for hans familie, en tragedie for fotballfamilien. Berg var et unikt talent – et talent han fikk vist frem i små perioder.

Allergi, dårlig syn og en hel rekke andre omstendigheter får ta skylden for det.

Selv hadde Berg en ganske enkel respons da han av lokalavisen Bodø Nu i 2014 igjen ble konfrontert med hva han kunne blitt:

«Folk spør meg ofte om det der. Om jeg sørger over at jeg ikke fikk fullbyrdet meg selv som fotballspiller. Men greien med fotball, det handler like mye om da du var en liten gutt, du fikk være ute litt lenger på kvelden, du kom hjem med grønske på shortsen og la deg omtrent med fotballskoene på. Du skal vinne bra mange cupfinaler for å trumfe den gleden du følte med fotball som syvåring».

Bård Bøe

Godt sagt.

Gleden. Det er hva fotball handler om.

Det handler om forventningens glede når man som supporter står opp på en kampdag. Den som kommer til deg i glimt mens du gjør andre ting, den som bygger seg opp i buken utover dagen. Den du kjenner når du ser arenaen, den du merker når du leverer billetten, ser banen for første gang, hører kampsangene, ser stadion bli fylt opp.

En annen glede overtar i det kampen begynner. Man kan glemme alt. Regninger, den tussete naboen, arbeidsplassen man kanskje ikke trives på. I et par timer er man inne i spillet, og bare der.

Mange av oss betaler noen hundrelapper for den pausen, den gleden. Enten man betaler pengene i stadion-luken eller til TV-selskapet som gir deg kampen hjemme i stuen.

Gleden er helt grunnleggende. Og tro meg, det er den også for dem som skal glede deg. For fotballspillerne. De elsker å spille fotball, de vil vise seg frem, finte, drible, takle, kjempe, score mål.

Fordi det er det kjekkeste de vet.

Marit Hommedal / NTB scanpix

De vil ikke sitte og gråte på en innbytterbenk. De vil ikke kjefte på treneren i avisen. De vil oppleve gleden ved å utfolde seg.

Dagens Brann er temmelig gledesløst.

Jeg så Lillestrøm-Brann først tirsdag. To timelønner, det er hva jeg fikk ut av det. Jeg gjespet tre ganger og rykket til i stolen to ganger.

Da Petter Strand fant Gilbert Koomson som hamret ballen i krysset og da Håkon Opdal fikk høyre langfinger og ringfinger på skuddet til Fredrik Krogstad.

2–3, der altså.

Det ser ikke ut som spillerne kjenner mye til den gleden Arild Berg snakket om. Det er smittsomt, selvsagt. De menneskene som betaler for å se Brann spille fotball, merker selvfølgelig det. For også frustrasjon er smittsomt.

Der er Brann nå. Gledesløse. Omgitt av en stigende frustrasjon.

Tor Høvik

Det er det som gjør at tilbakemeldingene er overveldende negative etter en kamp Brann vinner og attpåtil holder nullen i. Det i seg selv er et tegn på at ting har gått for langt.

Det er for mye å forlange av Brann at de skal ta The Double, bruke mange unge spillere, utvikle egne bergensere og attpåtil underholde og glede oss. Den er grei.

Men det er ikke for mye å forvente at man har det gøy når man ser dem spille fotball. Det er ikke en tullete innsigelse fra de mange menneskene som er glade i denne fotballklubben.

Nei. Det er det som ligger i bunn, det. Det er derfor Brann har en sterk posisjon i denne byen, det er derfor Brann eksisterer.

Det er hele grunnlaget for det Brann holder på med.

Derfor handler ikke alt om at Brann må være så fordømt mye bedre. Men de må faktisk ta på alvor at de ikke gir glede.

De mange tusen tomme setene taler et språk Brann er nødt til å forstå.