Brann protesterte på avgjørelse. Nå har NFF bestemt seg.

Branns sisteskanse Ali Ahamada fikk feilaktig gult kort i kampen mot Sandefjord, ifølge de nye reglene til fotballforbundet. Kortet er nå strøket, melder NRK.

Brannskeeper Ali Ahamada fikk feilaktig gult kort da Sandefjords Marcos Celorrio skulle ta staffen til 3-1. Nå har NFFs displinærutvalg strøket kortet. Marit Hommedal / NTB scanpix

NTB

16. juli 2020 18:12 Sist oppdatert nå nettopp

Det er NFFs disiplinærutvalg som har tatt avgjørelsen. Ahamada fikk sitt gule kort av dommer Rohit Saggi etter å ha forlatt dødlinjen for tidlig på et straffespark.

De nye reglene fra 1. juni tilsier derimot at en slik forseelse kun skal gi tilsnakk fra dommeren. Brann klaget derfor avgjørelsen inn til NFF.

– Det var åpenbart at det var gjort en formell feil, og da er det riktig og fornutig resultat å stryke kortet, sa lederen i NFFs disiplinærutvalg Eirik Lindstrøm til NRK.

Brann vant kampen i Bergen 3-1.

Her er begrunnelsen til Disiplinærutvalget i NFF:

«Det gule kortet tildelt Ali Ahamada i eliteseriekampen mellom SK Brann og Sandefjord den 12. juli 2020, strykes.

Det vises i den forbindelse til at det her er begått en klar formalfeil og hensynet til å få et riktig resultat tilsier at man stryker kortet.»