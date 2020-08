Nå har han ekstra grunn til å glise

Per Ciljan Skjelbred trente uten smerter for første gang etter RBK-comebacket. Nå innrømmer han at leggproblemene har hemmet ham i kampene.

– Dette var første gang uten smerter på trening. Jeg trente uten teip også, så det er kanon, sier Per Ciljan Skjelbred til Adresseavisen.