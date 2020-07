Hødd får millionbeløp ved Aursnes-salg

Sunnmørsposten erfarer at Hødd har rett på en større del av overgangssummen om Fredrik Aursnes blir solgt.

TV 2 meldte mandag morgen at Molde-spiller Aursnes er i ferd med å bli solgt til fransk fotball og Toulouse. Senere mandag bekreftet Molde at de har godtatt et bud på 24-åringen fra Hareid.