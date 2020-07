Slik jobber landslaget mot skjebnekampen

Landslagsledelsen har besøkt alle spillerne i utlandet og sett samtlige kamper i eliteserien.

Norges neste landskamp er mot Østerrike 4. september. En drøy måned senere venter skjebnekampen mot Serbia. Håkon Mosvold Larsen

Nå nettopp

Det er nesten fire måneder siden Norge skulle spilt mot Serbia på Ullevaal. Den nye datoen er 8. oktober, med en potensiell finale om EM-spill mot Skottland eller Israel 12. november.

– Det har vært nok å henge fingrene i, sier landslagsassistent Per Joar «Perry» Hansen.

Han kan fortelle at landslagsledelsen har jobbet med særlig to ting inn mot kvaliken:

– I første omgang har det vært å følge spillerne våre i land som England, Tyskland og Spania. Vi har også sett bortimot alle eliteseriekampene, både Lars (Lagerbäck, landslagssjef red.anm.) og jeg, sier Perry.

– I andre omgang har det vært å sette opp et scoutingprogram av motstanderne til høsten. Det har vi jobbet mye med, men vi er ikke ferdige, for vi vet ikke hvilke land det blir lov å reise inn og ut av, utdyper han.

Landslagsledelsen bruker også tid på å planlegge de kommende landslagssamlingene. Håkon Mosvold Larsen

– Godt grunnarbeid

Mens Lars Lagerbäck er hjemme, er Perry den som pleier å reise rundt for å se kamper og møte landslagsspillerne ansikt til ansikt.

Nå har de fått beskjed – i likhet med resten av Norge – om å holde seg hjemme hvis ikke det er helt nødvendig å reise utenlands. Dermed har utenlandsproffene blitt fulgt på TV.

I løpet av januar, februar og mars besøkte han derimot så å si alle spillerne i utlandet.

– Dette var jo dager før lockdownen, så det er ikke så lenge siden. Vi fikk gått gjennom Serbia-kampen med dem, så jeg føler vi fikk gjort et godt grunnarbeid selv om det blir et halvt år frem i tid før den spilles, sier Perry.

Anbefaler norske klubber å lære av Bodø/Glimt

Landslaget har en liste over cirka 35 spillere som de ønsker å se til enhver tid. I tillegg følges Eliteserien med argusøyne. Perry har latt seg særlig imponere over Bodø/Glimts sesong.

Han anbefaler alle lag å reise til Aspmyra for å ta lærdom i hvordan Aasmund Bjørkan, Kjetil Knutsen og co. har drevet klubben de siste fem årene.

Om Ulrik Saltnes, Jens Petter Hauge og gjengen er aktuelle for landslaget, er derimot en annen sak.

– Man må alltid se ting i sammenheng. Du konkurrerer på det nivået du er på, og Bodø/Glimt konkurrerer i Norge i en liga som er rangert som nummer 25 i verden, med få lag som gjør det bra i Europa, dessverre, sier Perry.

Han viser til at man på landslaget vil stort sett spille mot spillere fra de fem beste ligaene i Europa, noe som er noe helt annet enn Eliteserien.

– Vi må spørre oss selv: Hvor presterer de, hvor godt presterer de og hvor ofte kan de gjenskape det? Vi må vurdere hvor god prestasjon det egentlig er når de feier over alt av motstand i Eliteserien, forklarer Perry.

Les også Stor oversikt: Disse eliteserieprofilene kan hentes gratis

Vil være 291 dager siden forrige kamp

Før Serbia-kampen skal Norge spille Nations League om billett til VM i Qatar. Østerrike kommer på besøk 4. september, mens 7. september venter bortekamp mot Nord-Irland.

Det blir ingen landslagssamlinger før Nations League eller den viktige Serbia-kampen.

Da vil det ha gått 291 dager siden forrige landskamp.

– Er du redd for at spillerne ikke kommer til å ha de samme relasjonene lenger?

– Det er vanskelig å si, men nei. Landslagsfotball handler om at spillerne vi har brukt skal få spilletid. Det er det som alltid er vanskelig. Klubber bytter trenere, henter inn konkurrenter til våre spillere og kan ha en dårlig periode som smitter over på spilleren. Det kan være skader, sier Perry.

– Det er derfor vi må ha 35 spillere som vi følger kontinuerlig. Får man skader, formsvikt eller spillere ut av klubblaget i en lang periode, så kan de gå inn i rollen og gjøre jobben.

Norge møter Bayern München-stjernen David Alaba og Østerrike i den første kampen etter koronapausen. Ronald Zak / AP

Mener Norge har en fordel

Landslagsassistenten mener Norge har en fordel i tydeligheten i hvordan man spiller.

– Arbeidsflyten og konseptet er det samme. Det vet spillerne. De fleste har jo vært med de siste to årene, så de kan rollene sine. Det som er viktig for oss, er at spillerne holder seg skadefri og får spilt klubbfotball, sier Perry.

– Hva tenker du om det spillerne har fått vist etter oppstarten?

– Vi synes at spillerne er på nivået som de var på før koronaen, med små nyanser.

Les også Stor oversikt: Kalenderen legger opp til tidenes idrettshøst, men hvor realistisk er det?

– Spillerne har gjort som forventet

Han viser til at Erling Braut Haaland avsluttet sesongen med fire scoringer, og at Sørloth fortsatt er med i kampen om toppscorertittelen i Tyrkia.

Omar Elabdellaoui og Olympiakos sikret seriegullet for lenge siden, og kan sikre The Double når de møter AEK Athen i cupfinalen om ti dager. Det som kaptein for klubben.

Martin Ødegaard har slitt med et kne, men fikk et etterlengtet målpoeng denne uken. Sander Berge har tillit hos sitt lag i Premier League.

– Sander har gjort det bra i Sheffield, et lag som kjemper om Europa. Han har scoret og har landet litt mer. Jeg synes han har gjort det bra i den nye rollen som en slags indreløper eller boks-til-boks-spiler. Han tar fortsatt steg, sier Perry.

–Jeg synes spillerne stort sett har gjort som forventet, slår han fast.

Det er trangt om spissplassene på det norske landslaget. Vidar Ruud

Glad for «spissproblem»

Det er kanskje særlig på spissplass at Lagerbäck og Perry kan få vansker med å velge hvem som skal starte mot Serbia.

– For oss er det fantastisk å ha tre så gode spisser som leverer. King leverer alltid og er en Premier League-profil. Vi har Erling, det er ikke vits å si noe mer om han. Og så har vi Sørloth som kjemper om toppscorertittelen. Vi er veldig glade for det, sier Perry.

Ettersom det blir to kamper i september, tre kamper i oktober og forhåpentlig tre i november, er landslagsassistenten glad for at man har flere gode alternativ.

– Vi trenger spillere som kan avlaste og være friske. Så har vi folk bak som må spurte hardt for å være med som fjerdealternativ, avslutter Perry.