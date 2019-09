Megabrøler ble avgjørende da Tettey og Norwich sjokkerte Manchester City

Norwich - Manchester City 3–2

Manchester Citys poengtap gjør at Liverpool har opparbeidet seg en luke på fem poeng etter at de slo Newcastle 3-1 tidligere på dagen.

Med langtidsskadde Aymeric Laporte ute av laget fikk Manchester City store problemer med å forsvare seg mot et velspillende Norwich. Først glapp det på corner, så opphevet Kyle Walker en offside og til slutt forærte Nicolás Otamendi hjemmelaget sin tredje scoring.

Og ikke uventet var det lagets toppscorer Teemu Pukki som var sikker som banken alene med keeper Ederson da en sovende Otamendi ikke var oppmerksom på landsmann Emiliano Buendia. Kantspilleren snappet ballen og serverte Pukki. Fra kloss hold satte han inn 3-1 og sin sjette ligascoring for sesongen.

Avviser forsvarskrise

– Det er feil som kan skje på dette nivået. Jeg elsker spillerne mine, og det er stort å få være en del av laget. Folk forventer at vi skal ta 100 poeng og det er et nivå det er veldig vanskelig å ligge på. Nå reiser vi ut i Europa og kommer tilbake, sa en fattet Pep Guardiola til Sky Sports etter kampen.

Noe forsvarskrise mener imidlertid spanjolen at Manchester City ikke har.

– Hvor mange kamper har Otamendi og Stones spilt sammen de tre siste årene? Mange. Det er de midtstopperne vi har, og jeg er ikke redd for resten av sesongen. Det er fotball og sånt kan skje på dette nivået, gjentok Guardiola før han rettet fokuset mot bortekampen mot Sjakhtar Donetsk førstkommende onsdag.

Joe Giddens / PA

La grunnlaget før pause

Det var før hvilen at vertene la grunnlaget for en imponerende seieren. De tok ledelsen etter 18 minutter etter at Kenny McLean umarkert fikk gå opp og heade inn 1-0 på første stolpe.

– Jeg tror ikke det var så mange som ga oss en sjanse for å være ærlig. Skadene var ingen unnskyldning, vi har en god stall og en god benk. Prestasjonen var strålende fra første minutt og dødball var et viktig våpen, sa kampens første målscorer til Sky Sports etter kampen.

Ti minutter etterpå rullet vertene opp en strålende angrep da Kyle Walker opphevde offside. Bakrommet var enormt, og det utnyttet Teemu Pukki med et godt løp og en like strålende pasning på tvers mot Todd Cantwell. Engelskmannen trillet ballen i det åpne målet til 2-0.

33 år gamle Tettey spilte sin første hele tellende kamp siden februar, etter å ha slitt mye med skader og kun fått fire minutter som innbytter tidligere i sesongen. Nordmannen har spilt for klubben siden 2012 og var med da de slo Manchester City med samme sifre i 2013.

Reduseringer til liten nytte

Minuttet før pause fikk Manchester City en viktig redusering da Bernardo Silva prikket hodet til Sergio Agüero. Umarkert inne i sekstenmeteren styrte han headingen på strålende vis i det lengste hjørnet, helt uttakbart for Tim Krul.

Argentinerens sjuende scoring for sesongen, på sju forsøk totalt, ble i likhet med Rodi sin 3-2-scoring mot slutten et trøstemål. Spanjolens langskudd snek seg forbi Krul.

