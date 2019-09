Stabæk - Molde 1–2

NADDERUD: Molde distanserte Bodø/Glimt i toppen av tabellen mandag kveld. Mannen som ble hentet fra nettopp Stabæk til Molde foran denne sesongen noterte seg for sitt tolvte mål for sesongen, før han mistet hodet og pådro seg to unødvendige gule kort i løpet av ti sekunder i sluttminuttene.