– Det blir kjekt med lokaloppgjør, men sikkert mer spesielt for dem som er lokale. Mitt forhold til Start er at de er nabo til Kaptein Sabeltann og at de har brukt penger som fulle sjømenn de siste to årene.

Det mener Jerv-spiss Alexander Dang. Han kom til klubben i sommer, og står nå foran sitt første «Slaget om Sørlandet».