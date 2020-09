Ødegaard på forsiden av Spanias mest lest avis – starter trolig ikke Real Madrids åpningskamp

Real Madrids «nye» nummer 21, Martin Ødegaard, er sannsynligvis på benken i serieåpningen mot gamleklubben Real Sociedad.

Martin Ødegaard er populært forsidestoff i Marca. Faksimile / Heiko Junge, NTB

NTB

Ødegaard er friskmeldt og ble bekreftet klar til søndagens kamp av lagets trener Zinédine Zidane, men ingen av de største spanske avisene forventer at nordmannen starter kampen.

Ødegaard pryder nesten hele førstesiden i Spanias mest leste avis Marca søndag.

21-åringen slet med jumpers knee i lengre tid og var også litt småsyk de siste dagene, men med plass i troppen kan det fort bli et gjensyn med gamle kjente på hans tidligere hjemmebane i San Sebastian.

Nordmannen herjet på utlån hos Real Sociedad i fjorårssesongen med nummer 21 på ryggen og skal spille med samme nummer når han får sjansen i Real Madrid. For gamleklubben Sociedad kan det fort bli en debut for en annen profil med nummer 21 på ryggen, David Silva.

Ødegaards erstatter

For med Martin Ødegaard ut portene i San Sebastian hentet Sociedad inn Manchester City-legenden Silva. Den spanske EM- og VM-vinneren er tilbake i spansk fotball etter ti år i Manchester og trer rett inn i rollen Ødegaard briljerte i for baskerne.

Da Sociedad åpnet sesongen mot Valladolid sist helg var det uten Silva til stede, ettersom 34-åringen testet positivt for koronaviruset i slutten av august og måtte i karantene.

Det gjør at også Silva mest sannsynlig er på benken fra start. Det antydet lagets trener Imanol Alguacil på en pressekonferanse fredag.

– Han har veldig lyst til å spille, men er ikke helt i form, sa Real Sociedad-treneren.

Ødegaard herjet i Real Sociedad-drakt forrige sesong, men søndag kan han være tilbake i Real Madrid-trøya mot nettopp Sociedad. Heiko Junge, NTB

Frykter Ødegaard

Alguacil ser helst at hans tidligere norske elev forblir på benken i søndagens møte.

– Jeg foretrekker at han ikke spiller. I fjor viste han hva slags spiller han er. Hvis han spiller vil vi gjøre det vi kan for at han ikke har dagen.

Selv om Ødegaard fort kan komme inn mot gamleklubben, slipper Sociedad å planlegge å stoppe Eden Hazard.

Belgieren har slitt med skader under mesteparten av oppholdet i den spanske hovedstadsklubben etter overgangen fra Chelsea i fjor sommer og er ikke kampklar til søndagens oppgjør.