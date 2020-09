RBK-børsen: Formspilleren jobbet hardest og var best på børsen

Åge Hareide ledet Rosenborg på Lerkendal for første gang siden 1. november 2003. Det ble en vanskelig kamp mot et hardtkjempende Haugesund-lag, men RBK tok poengene til slutt. Sjekk RBK-børsen etter seieren her!

20. sep. 2020 20:14 Sist oppdatert nå nettopp

RBK – FK HAUGESUND 2–1

Rosenborg: Ble møtt av et svært aggressivt bortelag fra start. Haugesund hadde lagt en tydelig plan og jobbet knallhardt defensivt. Jostein Grindhaugs mannskap skapte også sjanser. Det resulterte i flere cornere, og 0–1 kom etter nettopp en corner.