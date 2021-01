Wayne Rooney hylles etter karriereslutt: – Får ikke den respekten han fortjener

Wayne Rooney (35) har lagt opp som fotballspiller for å bli fulltidsmanager for Derby, og lovordene har ikke latt vente på seg.

TIDENES MESTSCORENDE: Wayne Rooney har med sine 53 landslagsmål ingen foran seg på listen over Englands mestscorende gjennom tidene. Foto: IAN KINGTON / AFP

– For en karriere den gutten har hatt. Han har gjort alt. Han har scoret et latterlig antall mål, noen fantastiske også, og kunne virkelig alt, sier Rio Ferdinand i en video publisert på Twitter.

Tidenes mestscorende England-spiller var en årrekke kaptein for den siste utgaven av Sir Alex Fergusons tittelmaskineri i Manchester United, og banket inn hele 253 mål for de røde djevlene i løpet av hans 13 sesonger i klubben.

– Jeg ønsker ham alt godt. Jeg mener han har alt som skal til for å bli en god manager. Han har hatt en veldig god karriere, han har en veldig fin personlighet og han ønsker å oppnå suksess, sier nåværende Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær til klubbens egen TV-kanal.

Med 53 mål på 120 kamper er han også Englands mestscorende, og har bare den legendariske målvakten Peter Shilton foran seg på landslagets adelskalender.

DEN NYE OG GAMLE VINEN: Michael Owen takker Wayne Rooney for kampen etter et lokaloppgjør i 2002. 1 av 6 Foto: Neal Simpson / EMPICS Sports Photo Agency

– Nå som han har lagt opp, vil han få den anerkjennelsen han fortjener, fordi jeg synes ikke han får den respekten han fortjener. Ingen kan tvile på at han var verdensklasse, og han fikk mer kjærlighet når vi reiste rundt enn han fikk her hjemme, fortsetter Ferdinand.

Rooney gikk til Manchester United som 18-åring etter å ha slått gjennom i Everton i en alder av bare 16 år, da han ble tidenes yngste målscorer i Premier League. Etter et suksessfullt, i alle fall for hans del, EM i Portugal i 2004, var Old Trafford neste stopp.

Rooney scoret fire mål på fire kamper i det portugisiske mesterskapet, som til slutt endte med at England røk ut på straffesparkkonkurranse mot vertsnasjonen.

Tidligere landslagsstopper og erkerival for Liverpool, Jamie Carragher, forteller at Rooney fortalte om sine ambisjoner den første gangen de møttes: på nattklubb.

– For en spiller og for en karriere, skriver han på Twitter.

Fakta Fakta: Wayne Rooney Født: 24. oktober 1985 (35 år). Klubber som spiller: Everton, Manchester United, Everton, D. C. United, Derby. Klubber som manager: Derby. Meritter: Fem Premier League-titler, én Champions League-tittel (2008), én FA cup-tittel, 3 ligacup-titler, én Europa League-tittel (2017), én VM for klubblag-tittel (2008). Årets spiller i England i 2010. Aktuell: Lagt opp som spiller for å bli Derby-manager på heltid. Vis mer

På Old Trafford fortsatte målene å komme og han scoret tre i sin debut mot Fenerbahce. Fem Premier League-trofeer og et Champions League-trofé senere returnerte han til moderklubben Everton, før han forsøkte seg i MLS og til sist Derby.

– Han er en av de største. En drøm kom i oppfyllelse da jeg fikk spille med deg. Gratulerer med en utrolig karriere, skriver Manchester United-spiss Marcus Rashford på twitter, mens han legger til en geite-emoji - som symboliserer akronymet «greatest of all time» på engelsk.

Den mangeårige Ferguson-assistenten Mike Phelan, som nå er Ole Gunnar Solskjærs assistent i Manchester United, sier Rooney er «en av de beste han har jobbet med».

