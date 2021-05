Barndomskompisene Ask og Runar fra Bodø herjet for Blink: – Jeg vil ikke gi dem for mye ære, for jeg vil ha de her i 30 kamper!

En dobbel utlånsavtale begynner allerede å gi avkastning for Stjørdals-Blink.

MÅLSCORER: Runar Hauge scoret både sitt og klubbens første for sesongen. Foto: Christine Schefte

20. mai 2021 09:00 Sist oppdatert nå nettopp

Stjørdals-Blink – Sogndal 2 – 1 (1 – 0): – Jeg er redd for at ved at de bor sammen så kommer de til å gå lei av hverandre etter et år. De trenger kanskje en pause, sier en lattermild Tom Dent til pressen etter seieren mot Sogndal onsdag kveld.

Stjørdal-Blinks engelske hovedtrener var i storslagent humør å ha tatt sesongens første trepoenger. Mye av grunnen til det kan han takke et samboerpar fra Bodø for.