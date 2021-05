Zlatko Tripic’ maratonsesong: – Håper jeg tåler dette

Den mentale utfordringen er minst like stor som den fysiske for Zlatko Tripic som er inne i en sesong som vil vare i nesten halvannet år og over 60 kamper.

Zlatko Tripic kom rett fra sesong i Tyrkia til sesongstart med Viking i Eliteserien. Det blir en lang sesong med over 60 kamper før han kan ta ferie etter sesongen. Foto: Fredrik Refvem

SR-BANK ARENA: Onsdagens Viking-trening i Jåttåvågen var av det lette slaget. Viking er midt i en tøff uke med tre kamper og derfor må kreftenes pares.

En av dem som trenger den hviletiden han får mellom slagene, er Zlatko Tripic.