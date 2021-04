Solskjær støtter gigantboikott av sosiale medier: – Blir gjort altfor lite

(Manchester United – Roma 6–2) Ole Gunnar Solskjær og Manchester United tok et langt skritt mot Europa League-finale, men var i etterkant også opptatt av helgens boikott av sosiale medier.

KRITISK: Ole Gunnar Solskjær er klar på at noe må gjøres for å stanse rasistiske kommentarer på nett. Foto: Martin Rickett / PA Wire

I går 23:58

En rekke spillere, inkludert flere Manchester United-spillere, har denne sesongen blitt tilsendt rasistiske kommentarer på sosiale medier.

En større boikott er av den grunn planlagt fra store fotballaktører. Forrige lørdag gikk blant andre Premier League, Det engelske fotballforbundet (FA), den engelske spillerorganisasjonen PFA og kvinnenes toppdivisjon i England sammen ut og oppfordret til en boikott av Facebook, Twitter og Instagram fra 30. april til 3. mai, hvor de fra 15.00 lokal tid fredag 30. april til 23.59 mandag 3. mai ikke vil publisere noe på sosiale medier.

Flere andre har fulgt etter, deriblant det europeiske fotballforbundet (UEFA).

– Det er viktig at vi er med og sier ifra om hva vi mener. Vi har en egen kampanje også, «See red». Det blir gjort altfor lite med det. Vi er 2021 og verden er fortsatt slik at vi må snakke om rasisme og diskriminering altfor ofte, sier en engasjert Ole Gunnar Solskjær til TV 2 etter torsdagens kamp mot Roma.

– Enkelt og greit: Sosiale medier-firmaene må gjøre noe annet. Det skal ikke være mulig å lage seg en konto med et falskt navn. Jeg håper at vi i hvert fall får satt lys på det og at det blir en liten endring. Vi må sikkert holde på i lang stund. Vi får det aldri helt bort, men vi må i hvert fall prøve, mener Solskjær.

Også det engelske initiativet er klare på at selskapene bak de sosiale mediene må gjøre mer for å stoppe rasistiske kommentarer.

– Selskapene må holdes ansvarlig hvis de fortsetter å komme til kort i sitt moralske og sosiale ansvar for å løse dette problemet, sier Edleen John i FA.

UEFA-president Aleksander Ceferin er også klar i talen.

– Jeg ber alle – spillere, klubber og nasjonale foreninger – om å melde inn en klage når spillere, trenere, dommere eller andre opplever uakseptable Twitter-meldinger eller meldinger. Vi har fått nok av disse feigingene som gjemmer seg bak sin anonymitet og spyr ut sine skadelige ideologier, sier UEFA-president Aleksander Ceferin i en pressemelding.

UT MOT RASISMEN: UEFA-president Aleksander Ceferin. Foto: Richard Juilliart / UEFA

– Det har vært hets både på og av banen og i sosiale medier. Det er uakseptabelt og må bli stoppet ved hjelp av offentligheten, myndigheter og sosiale medier-gigantene. Å tillate en kultur av hat vokse ustraffet, er veldig farlig. Ikke bare for fotball, men for samfunnet i en helhet, sier Uefa-president Ceferin.

Kampanjen har også spredd seg til Tyskland, hvor St. Pauli – klubben til Tore Reginiussen – har gjort det klart at de ikke vil bruke sosiale medier i løpet av de fire dagene.