Etter fire års mareritt jublet han vilt da Norge scoret

De siste fire årene har Stefan Strandberg (30) byttet klubb frem og tilbake og operert akillesene – seks ganger. Onsdag jublet han ut fire års frustrasjon.

Erling Braut Haaland ga Stefan Strandberg en god dytt etter at hans stuss endte i nordirsk selvmål. Foto: Ørn E. Borgen, NTB

14. okt. 2020 22:38 Sist oppdatert nå nettopp

Norge – Nord-Irland: 1–0

ULLEVAAL STADION: Etter at Norge hadde stanget mot en nordirsk vegg i 67 minutter fikk de hjørnespark. Da steg en 30-åring med en trøblete historikk til værs i feltet. Fra Strandbergs hode gikk ballen videre og traff Stuart Dallas i armen. Til slutt havnet den i det nordirske nettet.

At det var nettopp Dallas som satte ballen i mål, brydde derimot både Strandberg og de andre norske spillerne seg lite om. Nærmest hele det norske laget flokket seg rundt sørlendingen. Erling Braut Haaland brølte av glede og ga ham en vennskapelig dytt. Så hoppet Strandberg opp, slo i luften og jublet som om han hadde scoret.

– Det var litt frustrasjon, sa Strandberg til TV 2 om feiringen etter kampen.

For få fotballspillere har hatt en tøffere periode i karrieren enn det Strandberg har opplevd de siste fire årene.

Spillerne var «aggressive og sinte». Lagerbäck så seg nødt til å ta et uvanlig grep.

Erling Braut Haaland var nesten like fornøyd med Strandbergs innblanding i vinnermålet som Strandberg selv. Foto: Ørn E. Borgen, NTB

Fire år med skademareritt

Da Strandberg kom inn mot Serbia sist torsdag, var det nesten nøyaktig fire år siden sist han hadde spilt landslagsfotball. Mot Romania på søndag ble han belønnet med startplass, og det fikk han igjen mot Nord-Irland.

Siden han spilte i 1–0-seieren mot Aserbajdsjan 8. oktober 2016, har Strandberg byttet klubb fire ganger. I tillegg har han gjennomgått hele seks akillesoperasjoner. Tre i hver akilles.

– Jeg har vært gjennom mange jævlige ting. Mange operasjoner og mye skader. Nå fungerer kroppen litt bedre, men jeg har fortsatt en liten vei å gå, sa Strandberg.

Stefan Strandberg fikk en god klem av nærmest hele laget da 1–0 var et faktum. Foto: Ørn E. Borgen, NTB

Hedrer sin bror før hver kamp

Fotball er en ting. Men Strandberg har også hatt det tungt på det personlige plan.

I januar 2018 mistet han sin syv år eldre bror til kreftsykdom. Før hver kamp gjør 30-åringen en markering for å hedre ham.

– Jeg har ham alltid her, sa han til TV 2 og pekte på en tatovering på armen.

– Jeg tenker alltid på ham når jeg spiller kamper. Han så alltid kampene, alle han kunne. Han har lært meg alt jeg kan om fotball. Det er derfor jeg står her i dag. Jeg skulle ønske han kunne vært her, sa han videre.

Stefan Strandberg hoppet i glede og knyttet neven da han skjønte at stussen hans gikk innom Dallas og i mål. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Fikk ros av landslagssjefen

På pressekonferansen etter kampen valgte landslagssjef Lars Lagerbäck å trekke frem Strandberg som en av de spillerne som har imponert ham mest denne landslagsperioden.

– Han har gjort et veldig bra inntrykk her. Han er en veldig klok fotballspiller. Han har en bra spilleforståelse. Jo mer jeg lærer å kjenne ham, så er det klart at det er en positiv spiller å ha i gruppen, sa han.

Onsdagens kaptein, Omar Elabdellaoui, var også full av lovord om Strandbergs prestasjoner og vei tilbake.

– Jeg er veldig glad på hans vegne. Han kommer inn og gjør det veldig bra. Du ser at det betyr mye for ham.

EM-kvalifiseringskampen mot Aserbajdsjan i oktober 2016 var sist gang Stefan Strandberg spilte landslagsfotball før kampen mot Serbia sist uke. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tam førsteomgang

Men før selvmålet, hadde altså Norge stanget lenge mot en mur.

Det til tross for at det allerede etter to minutter kom det som så ut som et aldri så lite skremmeskudd fra det norske laget. Kombinasjonen Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland blomstret for alvor mot Romania, og nå fant de hverandre igjen.

Ødegaard lobbet ballen inn i feltet til Haaland som satte bredsiden til. Men traff midt på Trevor Carson i Nord-Irland-målet.

Så ble det merkelig stille fra den norske leiren.

Kjemperedning

Selv om André Hansen, som fikk sjansen til fordel for Rune Almenning Jarstein, til tider så ut til å fryse fælt i det norske målet, måtte han i aksjon etter 18 minutter.

Ødegaard mistet ballen på midtbanen. Plutselig var Josh Magennis helt alene gjennom, men Hansen vartet opp med en strålende benparade.

Derfra og inn var det, som de kaller på ishockey-språket, «powerplay» på Ullevaal stadion fra Norge. Likevel kom de sjelden til store muligheter.

Så på overtid i den første omgangen fant Meling hodet til Haaland. Headingen var det derimot ikke nok kraft i, og lagene gikk til pause på stillingen 0–0.

André Hansen måtte ut i full strekk etter 18 minutter. Etter det handlet det mest om å holde varmen for den norske sisteskansen. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Misfornøyd Ødegaard

Også annenomgangen ble mer eller mindre spill mot ett mål. Men igjen klarte ikke det norske laget å spille seg til de store sjansene før selvmålet kom.

Dermed endte kampen 1–0.

Etter kampen var ikke Ødegaard særlig fornøyd med det norske spillet.

– Vi vinner, og det var det viktigste. Men skal vi hamle opp med ordentlig gode lag og komme oss til mesterskap, så må vi opp mange hakk fra i dag, sa han til TV 2.

Det betyr at Norge nå har ni poeng etter fire kamper i Nations League og ligger likt på antall poeng med Østerrike. Det betyr at Østerrike er foran på innbyrdes oppgjør etter at de vant 2–1 over Norge på Ullevaal i september.

Derfor kan den siste kampen i gruppen, borte mot i Østerrike 18. november, bli en ren gruppefinale. Før den tid skal Norge spille borte mot Romania tre dager tidligere. Seier i gruppen vil gi fordelaktig seeding til VM-kvalifiseringen som trekkes senere, og eventuelt en playoff-mulighet til VM 2022 om Norge ikke klarer å ta seg til VM gjennom den ordinære kvalifiseringen.