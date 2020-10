Everton-duo vant hver sin Premier League-pris

Carlo Ancelotti er kåret til månedens manager i Premier League for Evertons perfekte resultatrekke i september. Spillerprisen gikk også til Liverpool-klubben.

Dominic Calvert-Lewin og Carlo Ancelotti ble kåret til henholdsvis månedens spiller og månedens manager. Foto: CATHERINE IVILL / X01348

Det er første gang at en Everton-manager vinner en slik kåring siden David Moyes gjorde det i mars 2013. Merseyside-laget har åpnet den nye ligasesongen med fire strake seirer og topper tabellen.

Ancelotti er ikke uvant med å bli månedens manager. Han fikk den fire ganger over to sesonger som Chelsea-sjef mellom 2009 og 2011.

Det var ikke unaturlig at prisen for septembers beste spiller også havnet på Goodison Park. Dominic Calvert-Lewin er i sitt livs form og har bøttet inn mål for Everton. 23-åringen står allerede med seks Premier League-scoringer.

Torsdag tok han med seg målformen til landslaget. I debuten ga han England ledelsen i 3-0-seieren over Wales.

Everton tar imot byrival og regjerende mester Liverpool til tidligkamp 17. oktober. Det blir lagenes første oppgjør etter landslagspausen.

