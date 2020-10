Endelig løsnet det for Ohi – etterpå ga han denne lagkameraten mye av æren for scoringa

Spissen endte måltørken med en utsøkt scoring mot serielederen, som til slutt ble sendt hjem til Bodø med et stortap.

Molde – Bodø/Glimt 4–2

AKER STADION: Etter at ballen endelig satt i nettet igjen, husker ikke Ohi Omoijuanfo selv sist han scoret et mål. Det er kanskje ikke så rart, ettersom 26-åringen ikke har scoret siden kalasseieren mot Start den første uka i august. Det er med andre ord to og en halv måned siden.